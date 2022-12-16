МИД Азербайджана: Заявление Литвы вызывает удивление

Заявление МИД Литвы, с которой Азербайджан на протяжении многих лет поддерживает обширные партнерские отношения, и которая придает особое значение принципам суверенитета и территориальной целостности международного права в межгосударственных отношениях и всегда действует на этих принципах, вызывает удивление, заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Министерство иностранных дел Литвы 16 декабря выразило «глубокую обеспокоенность» «блокадой Лачинского коридора», что, согласно заявлению, стало причиной «острого гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе».

«В то же время это заявление создает недопонимание в контексте различных дискуссий, состоявшихся в ходе визита президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Азербайджан в мае этого года.

Напоминаем литовской стороне, что на территории Азербайджана не существует территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Точно так же, как Литву больше не называют «прибалтийской» страной, недопустимо называть Карабахский экономический район Азербайджана прежними названиями, образованными во времена Советского Союза.

Вызывает беспокойство тот факт, что МИД Литвы применяет предвзятый и односторонний подход к вопросу вместо того, чтобы протестовать против незаконной экономической деятельности, разграбления природных ресурсов, использования Лачинской дороги как для военных провокаций, передачи мин на территорию Азербайджана, так и для незаконной экономической деятельности.

Следует уважать мирный и законный протест институтов гражданского общества Азербайджана.

Что касается претензий по поводу гуманитарной ситуации в регионе, то еще раз заявляем, что азербайджанская сторона всегда готова пойти навстречу гуманитарным потребностям армян, проживающих на наших территориях, и нет необходимости во вмешательстве третьей стороны в этот вопрос», - сказал Гаджизаде.