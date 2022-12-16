Останки Сталина могут вернуть в мавзолей

Останки лидера СССР Иосифа Сталина необходимо вернуть в мавзолей на Красной площади, так как большинство россиян признает его заслуги в становлении советского государства, заявил глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Малинкович подчеркнул, что такое действие не будет лишним, так как большинство россиян признает заслуги Сталина «в укреплении советской державы». Перенос останков необходимо провести в торжественной обстановке с присутствием руководства страны, добавил он.

Ранее российские СМИ сообщали, что уровень одобрения правления Сталина достиг исторического максимума. Согласно результатам опроса, половина россиян относится к нему «с восхищением, уважением и симпатией».