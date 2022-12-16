МИД Азербайджана ответил на заявление Канады
МИД Азербайджана в своем твиттере прокомментировал призыв внешнеполитического ведомства Канады «открыть Лачинский коридор, обеспечить свободу передвижения во избежание потенциального гуманитарного воздействия».
«Решительно отвергаем данное предвзятое заявление. Канаде лучше было бы поспособствовать мирному процессу, призвав Армению прекратить использовать Лачинскую дорогу для незаконной военной и экономической деятельности, включая доставку и установку мин», - говорится в заявлении.