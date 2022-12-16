Михаила Александрова уволили из МГИМО за враждебные высказывания в адрес Азербайджана срочно в номер
Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, уволен из института за враждебные высказывания в адрес Азербайджана.
Об этом haqqin.az стало известно из ректората МГИМО.
Напомним, что в прошедшую пятницу в эфире одного из российских телеканалов М.Александров, занимавший должность ведущего эксперта (0.5 ст.) Центра военно-политических исследований университета, допустил высказывания, «наносящие ущерб союзническим отношениям России и Азербайджана, грубо исказил цели и задачи российской политики» в отношении официального Баку.
По оценке ректората МГИМО, безосновательная агрессивность и вопиющий непрофессионализм высказываний Александрова вызвали предельно жесткую негативную реакцию внешнеполитического сообщества, возмущение мгимовцев. «Имиджу и интересам университета был нанесен серьезный ущерб», - отмечается в сообщении.
Исходя из несовместимости действий Александрова со статусом сотрудника МГИМО, а также из установленных фактов крайнего небрежения служебными обязанностями со стороны Александрова, ректором был подписан приказ о прекращении трудовых отношений и увольнении М.Александрова из университета.