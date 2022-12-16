Арестович подтвердил попытку покушения на главу Генштаба России

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские силы пытались ликвидировать главу Генштаба РФ Валерия Герасимова в ходе его поездки в Изюм. Об этом он сказал на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

Комментируя материал The New York Times о том, что официальные лица Соединенных Штатов пытались помешать Киеву спланировать и осуществить покушение на главу Генштаба российских Вооруженных Сил Валерия Герасимова, Арестович уточнил, что эти события происходили во второй половине апреля или в мае, когда глава российского Генштаба приезжал в Изюм в Харьковской области.

«Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову», — сказал советник украинского президента, добавляя, что «такое было».

По его словам, Вооруженные силы Украины «накрыли штаб», в котором находился Герасимов, однако к тому моменту он уехал оттуда.