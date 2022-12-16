Папа Римский назвал войну России с Украиной «мировой войной»

Папа Римский Франциск считает, что война в Украине является «мировой войной» и не завершится в ближайшее время. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете ABC.

«Сейчас (президент Украины) Владимир Зеленский в третий раз направляет ко мне одного из своих религиозных советников. Я на связи, принимаю, помогаю. Я не вижу конца в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война. Уже несколько рук вовлечено в войну. Есть много интересов», - сказал понтифик.