Молдова распрощалась с «Газпромом»

Молдова впервые в своей истории полностью отказалась от закупок газа из России, написал в своем телеграм-канале вице-премьер страны Андрей Спыну.

Он отметил, что власти Молдовы еще с прошлого года собирались делать резервы газа, а также диверсифицировать поставщиков, чтобы не зависеть от одного. «Нам удалось это сделать», — заявил он.

Теперь, по словам Спыну, поставщиком Молдовы будет не «Газпром», а компания Energocom. Откуда эта компания будет брать газ, чиновник не сообщил. Известно, что Energocom располагает мощностями для хранения газа на территории Румынии и Украины.

Согласно заявлениям молдавских властей, диверсификация поставщика не отразится на расходах населения.