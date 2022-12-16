Генерал Эльбрус Оруджев: «Не было никакой координации между Минобороны и МВД» печатная версия видеобеседы, первая часть
Видеоинтервью бывшего замминистра обороны Азербайджана, экс-начальника Главного оперативного управления Минобороны Эльбруса Оруджева азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву вызвало широкий резонанс в общественном мнении.
Впервые, спустя 30 лет Э.Оруджев, возглавлявший оборону Шуши и Лачина в 1992 года проливает свет на смутные, противоречивые, неясные события, завершившиеся потерей стратегических азербайджанских городов.
Представляем вниманию читателей haqqin.az печатную версию сенсационной беседы.
Читайте первую часть беседы...
- Знаю, что на протяжении всей Вашей долгой и весьма непростой службы в Вооруженных силах Азербайджана Вы неизменно отказывались от встреч с журналистами. Если разобраться, этот разговор, по сути, является Вашим первым интервью азербайджанским СМИ. Так что, спасибо за согласие встретиться и ответить на мои вопросы. К слову, их у очень много, они, можно сказать, копились на протяжение последних тридцати лет. Начнем с триумфального освобождения Шуши. Бесспорно, это стало апофеозом военно-политической победы азербайджанской армии во Второй Карабахской войне. Но сегодня я хочу вернуть Вас в тот страшный день, когда Шуша пала.Мне тогда было 15 лет, я учился в десятом классе и хорошо помню, что сдача армянам Шуши стала для нас, тогдашних старшеклассников, величайшей трагедией. А Вы лично были нашим героем, фронтовиком, говорившим от имени Министерства обороны, который сражался в авангарде нашей армии в Карабахе. И вот сегодня, спустя тридцать лет, я хочу спросить Вас: почему тогда мы потеряли Шушу?
- Должен признать, что Вы начали с самого сложного вопроса. Как профессиональный журналист, Вы, наверняка, в курсе того, что на протяжении 30 лет имя Эльбруса Оруджева преподносилось азербайджанской общественности, буквально, на всех уровнях только в негативном плане. При этом никого не интересовал вопрос, как я вообще появились в Азербайджане, как получилось, что, буквально, через месяц после прибытия в страну меня направили в Шушу военным комендантом с заданием объединить все добровольческие отряды, находящиеся не только в Шушинском районе и самой Шуше, но и в Лачинском, Зангиланском и Губадлинском районах. Почему-то никого не удивило, что тридцатипятилетнего подполковнику поручили объединить все добровольческие отряды в Карабахе и создать полноценную 704-ю мотострелковую бригаду…
- Видимо, проблема заключалась в том, что Вы уже тогда избегали журналистов. Собственно, поэтому Вас и не спрашивали…
- Журналистов, о которых Вы говорите, в их тогдашних репортажах и сегодняшних исторических очерках интересовало только одно - кто конкретно виноват в сдаче Шуши? Хотя ответ у них был готов заранее - виновен тот, кто командовал обороной Шуши. А командовал ею я. Да, после блестяще выигранной 44-дневной войны, наш народ пребывал в состоянии эйфории, страна праздновала освобождение Шуши и Карабаха, Верховный главнокомандующий обратился к соотечественникам со словами, которые рвались из глубин души: «Шуша, мы вернулись, Шуша, мы с тобой!».
А я все никак не могу отойти от событий мая 1992 года, когда направлялся в Карабах, чтобы выполнить боевое задание, а Шуша была уже окружена армянскими вооруженными формированиями. И я спрашиваю: «Так кто же создал эту обстановку? Кто позволил армянам взять Шушу в кольцо осады?..»
- Вы были тогда командиром бригады…
- Конечно, нет! Не было тогда такого понятия, как «командир бригады». Ни в ходе судебных заседаний, ни в официальных рапортах, ни в доверительных беседах с коллегами я так и не смог объяснить, что в те годы представляли собой наши вооруженные силы, понимаете? В то время в кабинете совещаний нашего Генштаба заседали всего восемь офицеров, ломая голову над тем, с чего начать создание регулярной армии Азербайджанской Республики. Представьте, всего восемь офицеров, имевших профессиональное военное образование. Среди них были четыре офицера с фамилией Оруджевы. Четыре родных брата, которые вернулись на Родину по зову сердца…
- Как это произошло?
- Предыстория такова. В 1972 году я поступил в Свердловское суворовское военное училище, в 1974-м - в Челябинское высшее танковое командное училище, из стен которого четыре года спустя вышел в звании лейтенанта. Армейскую службу в Советской армии начинал с Балтийского военного округа, в эстонском городе Кейла, где возглавил подразделение плавающих танков береговой охраны.
В 1979 году меня отправили на Дальний Восток, в Петропавловск-Камчатский, где я также командовал плавающими танками береговой охраны. Наши задачи тогда не ограничивались военными делами, мы также участвовали в спасении гражданского населения Сахалина, Курильских островов… После окончания службы в Дальневосточном военном округе я прибыл в Закавказский военный округ, где стал командиром танковой роты. В 1984 году был направлен в группу советских войск в Берлине. Там же, спустя год, стал начальником штаба танкового батальона, потом командиром отдельного танкового батальона.
Прослужив в Германии три года и успешно сдав экзамены, я поступил в 1986 году в Академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского - одно из ведущих военных учебных заведений в Советском Союзе, которое за все годы существования, начиная с 1936 года, смогли закончить только три азербайджанца - командующий третьей танковой армией, ныне покойный генерал-лейтенант Баршатлы…
- Будущий министр обороны Азербайджана…
- Да, наш первый министр обороны. В 1985 году диплом Академии получил мой старший брат, Эльхан Оруджев, а в 1991-м это сделал я, с отличием завершив полный курс обучение по кафедре «Оперативное искусство». Для справки: на этой кафедре готовили специалистов для службы в высших эшелонах Вооруженных сил — в штабах сухопутных войск и в Генеральном штабе Советской армии. Я стал первым азербайджанцем-выпускником этой кафедры и получил назначение в Одесский военный округ, в знаменитую 14-ю полевую армию генерала Александра Лебедя. Служил заместителем командира танкового полка в Приднестровье, в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Сейчас там идут боевые действия, а мы в свое время готовили этот полк для защиты Приднестровья.
И поскольку за плечами у меня было академическое образование, командование решило отправить меня туда. Если помните, события в Приднестровье разворачивались очень напряженно, войска постоянно приводились в состояние боевой готовности. Именно в тот период, в 1991 году, я получил письмо от старшего брата, Эльхана, который в то время служил в Гяндже. Он написал, что в Азербайджане очень тяжелая военно-политическая обстановка, что армянские вооруженные формирования и сепаратисты захватывают и сжигают азербайджанские деревни, глумятся над мирным населением… Одним словом, ситуация на грани войны. И брат попросил меня по возможности вернуться на Родину. Сказал, что мои знания и способности нужны Вооруженным силам Азербайджана.
- Эльхана Оруджева пригласили в Азербайджан? Или это произошло случайно?
- После окончания Академии старший брат служил в Украине, где в 29 лет стал командиром танкового полка. А потом неожиданно для сослуживцев написал рапорт о добровольном переводе в Закавказский военный округ. Так Эльхан попал в Гянджу.
В Азербайджане в это время проходил службу наш средний брат, Эльман Оруджев – также профессиональный военный. Он окончил Свердловское танко-артиллерийское училище, был политработником и в этом качестве получил в 1980 году назначение в Нахчыван. К 1991 году Эльман занимал должность заместителя командира танкового полка. Наш четвертый, самый младший брат, Тельман Оруджев, закончил Свердловское танко-артиллерийское училище, а затем военно-медицинскую академию в Киеве, по специальности военный психолог. Проходя службу в Советской армии, он также написал в 1991 году рапорт о переводе в Закавказский военный округ, где получил назначение на должность помощника начальника политотдела Ленкоранской дивизии. Таким образом, три моих брата уже служили в Азербайджане. И звали меня присоединиться. Время было тяжелейшее, 9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял решение о формировании регулярных Вооруженных сил, после чего военно-политическая обстановка в стране резко обострилась. К власти рвался Народный фронт, складывалось политическое двоевластие, в стране царил невероятный хаос…
- И на этом фоне три брата Оруджевы пошли служить в Вооруженные силы Азербайджана.
- Да, и ждали моего решения. Но сразу все бросить я не мог – СССР еще не распался, а я, как-никак, выполнял в Приднестровье серьезные задачи. Словом, пока написал рапорт, пока его рассмотрели в Москве… Разрешение отбыть в Азербайджан я получил только в январе 1992 года. Обратите внимание: я не увольнялся из армии, я всего лишь забрал свои документы и уехал.
А 17 января 1992 года четыре брата Оруджевы вместе явились в штаб Азербайджанской добровольческой армии (сейчас это здание Госпогранслужбы), которой командовал тогда генерал Дадаш Рзаев. Двое из нас были уже в звании подполковника, кроме того, были еще майор и капитан, причем все четверо - танкисты. Дадаша Рзаева мы попросили зачислить нас в добровольческую армию. Ознакомившись с нашими личными делами, командующий сказал, что азербайджанские ВС очень нуждаются в профессиональных танкистах и отправил нас в Министерство обороны, находившееся, буквально через дорогу - в клубе имени Дзержинского. Там мы впервые встретились с представителями Вооруженных сил…
- Министром обороны тогда был Валех Баршатлы?
- Нет. Баршатлы к тому моменту покинул свой пост, кресло министра занимал Таджеддин Мехтиев. Хотя нет, из-за событий в Дашалты Мехтиева уже сняли. И вот в это непонятное, смутное время, 26-27 января 1992 года, мы является в здание Минобороны, где нас принял полковник Шахин Мусаев, представившийся исполняющим обязанности начальника Генштаба. Мусаев сразу сказал, что решения о том, какие именно части и соединения будут формироваться в ВС, пока нет. И добавил, что, скорее всего, будет сформирована танковая бригада.
В результате, Эльхана Оруджева, моего старшего брата, сразу назначили командиром несуществующей танковой бригады (смеется). Меня - его заместителем, а наших младших братьев - командирами танковых батальонов. Нам тогда сказали: «Найдите какой-нибудь военный городок, который оставляют русские, и начните формировать там свою танковую бригаду…»
- Хочу спросить Вас о Шахине Мусаеве, который впоследствии сбежал из Азербайджана. Скажу откровенно, об этом человеке у меня до сих пор остается двоякое впечатление. С одной стороны, о нем отзывались как о высококвалифицированном, профессиональном офицере, прекрасно знающим свое дело. Но с другой, говорили, что он был тесно связан с российскими спецслужбами, с ГРУ и сбежал из Азербайджана потому, чтобыл обвинен в предательстве. Что Вы думаете о нем?
- Как военный человек, могу охарактеризовать только, так сказать, военную сторону деятельности Мусаева. Его судьба меня никогда не интересовала…
- А где вообще Шахин Мусаев? Такое ощущение, что он исчез, ни оставив следов...
- В последний раз я встречался с ним 30 апреля 1992 года. После изучения обстановки в Шуше и Лачине, я приехал в Министерство обороны, чтобы доложить о своих наблюдениях. Вот тогда мне и сказали, что Шахин Мусаев освобожден от должности. Тем не менее, кроме него оценить обстановку тогда не мог ни один человек. Рагим Газиев был непрофессионален. Мне тогда дали понять, что Мусаев, хоть и отстранен, но сидит у себя в кабинете, так что, можно зайти и доложить. Больше я его не видел…
- Но в момент, когда Вы встретились с Мусаевым впервые, он поручил Вам и Вашим братьям искать заброшенный военный городок. Чем это закончилось?
- Тем, что мы его нашли. В Баладжарах. Потом начали ездить по военкоматам, искать солдат и офицеров, которые в советское время проходили службу в танковых частях. Официального призыва тогда еще не было, приходилось уговаривать людей в частном порядке. Но основной задачей оставался, естественно, поиск танков – все-таки, мы формировали танковую бригаду, и чтобы обучить состав, нам было необходимо иметь боевые машины.
Задача, которую тогда поставил перед нами Шахин Мусаев, звучала достаточно абстрактно - «Ищите, где хотите!» В это время, в декабре, был создан (правда, только на бумаге) отдельный Сабаильский танковый батальон. Командовал им Гаджи Гаджиев, сейчас он возглавляет Общество ветеранов-танкистов. С ним я встретился на корабле, там же познакомился с ребятами-добровольцами, которые сказали, что танков нет, но добавили, что их можно захватить у русских (смеется). Мы провели разведку в танковом полку, где служил мой брат, проверили, как там организована система караульной службы и поняли, что у нас есть шанс перехватить у русских несколько танков. В это время просочилась информация, что при проведении тактических учений на полигоне Сейфали, советские войска оставили там несколько неисправных танков и два БМП. Я предложил ребятам съездить в это место.
Первый танк, на котором, к слову, ездил и впоследствии погиб национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, мы как раз и захватили. Разоружив дежуривший в танке экипаж, мы оперативно устранили технические неисправности, вывезли машину в Гюздек, а потом перебросили её в Баку. После этого мы провели несколько подобных операций, выкрав на полигоне в Гюздеке еще шесть танков, которые спрятали на судоремонтном заводе в поселок Шихово. Рабочие и директор предприятия пошли навстречу, в итоге, нам удалось восстановить и подготовить машины к боевым действиям. Укомплектовав экипажи трех танков, мы отправили их в Шушу. Тогда Шахин Мусаев впервые вызвал меня и сказал: «Принято решение назначить тебя командиром бригады, которую тебе предстоит создать, объединив добровольческие отряды в Шушинском, Лачинском, Губадлинском и Зангиланском районах». Он также пояснил, что я могу встретиться с местными главами исполнительной власти, которые помогут мне собрать нужных людей. Приказ я получил 16 апреля, а уже через шесть дней собрал 110 добровольцев. Нашел для них кое-какую одежду, правда, автоматов было всего 85 штук. Шахин Мусаев сказал тогда, что, мол, эти люди заменят тебе и охрану и штаб. И мы выехали в сторону Шуши…
- Рагим Газиев занимал тогда пост министра обороны?
- Да, его назначили в феврале. А 16 февраля, получив назначение, я запросил с ним встречу. На Мусаев мне объяснил бессмысленность этой встречи, поскольку Газиев - человек гражданский и растолковать сложившуюся военную обстановку он бы не смог. Мне тогда сказали, мол, съезди в Карабах сам, осмотрись на месте, а потом представь Генштабу свои предложения.
- То есть, фактически Шахин Мусаев воспрепятствовал Вашей встрече с министром обороны…
- Да. Так что, в тот период Рагима Газиева я не видел. Мы с добровольцами отправились в путь. 22 апреля выехали в Лачин, прибыли на место 24-го. Там я познакомился с Арифом Пашаевым, командиром Лачинского полка. У него был свой штаб, который возглавлял Рафик Нагиев. Напомню, что я прибыл в статусе официального представителя Генштаба Министерства обороны. Сопровождал меня подполковник Магеррам Джахангиров из оперативного управления. Уточняя мои полномочия, Джахангиров сказал Пашаеву, что Генштаб принял решение объединить все добровольческие отряды в регионе под мое командование. Именно в тот момент и возникло первое непонимание…
- Ариф Пашаев отказался Вам подчиняться?
- Нет, не совсем, вопрос таким образом не ставился. Просто Пашаев искренне не понимал, с какой стати его полк должен входить в состав какой-то бригады? К тому времени у Арифа Пашаева уже были сформированы три батальона, включая артиллерию. Когда я ознакомился с расположением его частей и соединений со стороны Горис-Гафанского и Забухского направлений, то увидел, что все посты оборудованы, солдаты вооружены, и каждый знает свою задачу. Когда мы вернулись в штаб, я объяснил Пашаеву, что дело не в моих амбициях и показал приказ Генштаба, в котором черным по белому было написано, что все добровольческие отряды, части и соединения должны войти в состав бригады. Тогда Пашаев заявил, что сам поедет в Министерство обороны и разберется с этим вопросом. Но прежде чем уехать, он созвонился с командирами добровольческих отрядов Шуши…
- Фактически Арифа Пашаева можно назвать полевым командиром, не так-ли?
- В каком-то смысле. Пашаев считал себя одновременно и военным комендантом Лачинского района, и командиром сформированного полка, и ответственным за оборону района. Я тогда задал ему всего один вопрос: «Вам кто-нибудь ставил боевую задачу? Есть ли у Вас боевое распоряжение?» Он ответил отрицательно. Сказал, что формирование полка происходило на месте, а техника и оружие куплены не за счет Министерства обороны, а на пожертвования местного населения. С этим он и уехал в Баку разбираться. Но прежде позвонил в Шушу, после чего, вечером 25 апреля, все командиры добровольческих батальонов прибыли в Лачин.
Ариф Пашаев по одному представил их мне. Лично для меня понятие «командир батальона» означало, что речь идет о кадровом офицере, под командой которого находятся 300-350 хорошо обученных солдат. Я спросил, есть ли у кого-то из них офицерское звание. Они ответили отрицательно. Среди командиров были Фазиль Ашраф, Тофик Огуз, Фахреддин Сафаров, командир Шушинского добровольческого батальона, покойный Рамиз Гамбаров - Национальный герой Азербайджана, который, к слову, назвал себя «командиром батальона Народного фронта». А Тофик Огуз представился так: «Я с Огузского района и представляю огузских ребят». Один из «командиров батальона» представился просто, как «Мамед-киши». Познакомившись со всеми, я сказал, что по приказу министра обороны Рагима Газиева прибыл сюда, чтобы создать из разрозненных подразделений единое воинское формирование. Поднялся шум, поскольку, как выяснилось, делиться властью никто не хотел. Тогда же я выяснил, что в штаб не прибыл только один человек - командир 777-го батальона Эльчин Мамедов, находившийся в Шуше. Туда мы и выехали вечером 26 апреля. Ехать из Лачина в Шушу было уже небезопасно - Дашалтынская дорога простреливалась насквозь и проехать по ней можно было только с наступлением сумерек. Добравшись до Шуши, я первым делом встретился с главой исполнительной власти, Низами Бахмановым.
- Предыдущего главу исполнительной власти, если я не ошибаюсь, расстреляли в его же кабинете.
- Это было, так сказать, до меня. В кабинете Бахманова я встретился с начальником полиции Вахидом Байрамовым и его заместителем, Эльданизом Гулиевым. Встретили меня настороженно. Их первым вопросом был: «Кто тебя сюда послал?» Признаюсь, по-азербайджански я тогда говорил плохо, как-никак тридцать лет прожил в России, и учился там. Мне было непросто ориентироваться в той обстановке, я то и дело переходил на русский язык, пытаясь объяснить, какую задачу поставило Министерство обороны.
- А почему с ними не связались представители Министерства обороны? Разве между Шушой и Баку не было телефонной связи?
- Связь имелась. И Низами Бахманов прямо из кабинета позвонил Рагиму Газиеву и рассказал о моем прибытии. Рагим, естественно, подтвердил мои слова, сказав Бахманову, дословно, следующее: «Оруджев профессиональный военный, пусть займется формированием бригады на основе штатного расписания». А в расписание это был включен штаб бригады, рота связи, артиллерийский дивизион, танковая рота, мотострелковый батальон, плюс, расписаны все должности. Вот тут я поднял Фазиля Ашрафа и поинтересовался, в каком он звании? Тот ответил, что звания у него нет, он рядовой. Тогда я спросил, в курсе ли он, что командиром батальона должен быть офицер в звании подполковника? Фазиль Ашраф ответил, что в курсе. Тогда я предложил включить в штат батальона его командиров рот, тоже рядовых. Но он отказался, сказал, что его командиры пришли добровольно и, если что не так, добровольно и уйдут. И тут опять возникло недопонимание.
Начальник полиции Вахид Байрамов при мне позвонил главе МВД Искендеру Гамидову и явно расстроился, получив от министра приказ содействовать мне в формировании воинской части. Я был поражен: предстояли тяжелые бои, а на месте не было ни одного кадрового офицера. Тофик Огуз представил мне своего заместителя, Наиля Казымова, который в свое время работал в чайхане в Сураханском районе. И этот Казымов носил погоны подполковника. Представляете?..
- Позвольте добавить, что такая же ситуация во многом царила и в армянской армии. Министром обороны Армении тогда был Вазген Саркисян – бывший учитель физкультуры и доморощенный поэт в каком-то самодеятельном кружке…
- Ладно, будем проводить параллели. Наш министр обороны - учитель математики, их – преподаватель физкультуры. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Когда было принято решение создавать кадровые воинские формирования, из трехсот человек, набранных в 1988 году в Академии бронетанковых войск, 27 офицеров были армянами. Единственным азербайджанцем на факультете в то время был я. А теперь взгляните на состав командиров армянских вооруженных формирований в момент нападения на Шушу…
- Тогда был Аркадий Тер-Тадевосян…
- Начнем с Сергея Бабаяна. Рядом находился Тер-Тадевосян, советник Тер-Григорьянц, экс-заместитель министра обороны, подполковник Сейран Оганян, будущий министр обороны, профессиональный военный, подполковник Виталий Варданян, полковник Багдасарян… Теперь сравните этот состав и состав защитников города Шуша. Но самое интересное заключается даже не в этом. Среди армян были подполковник Высоцкий, оперативный штаб возглавлял генерал Зиневич, представитель Вооруженных сил России. То есть, всем руководили представители ВС России, которые, якобы, прибыли в регион после Ходжалинских событий для расформирования 366-го полка. Но мы-то знаем, что этот кадровый полк, две трети офицеров которого были армянами, в полном составе перевели в штат вооруженных сил Армении…
- Не могу с Вами согласиться! Возьмем, к примеру, Афганистан, где воевали опытные, академически образованные, высокопрофессиональные советские генералы. И воевавшее против них афганистанское движение сопротивления, которое выставило полевых командиров, не обладавших столь богатым опытом. Я имею в виду того же Хикматияра или Раббани…
- А Ахмад Шах Масуд окончил три академии.
- Ну, кроме него.
- Знаете, чем отличается война между вооруженными формированиями и война вооруженных формирований против ополченцев? Это разные войны. В истории войн и военного искусства Вы не встретите случая, когда регулярная армия победила бы повстанцев. Англичане воевали сто лет, но так и не смогли оккупировать Афганистан. Уточню, есть разные понятия. Есть люди, которых мы называем ополченцами. А есть добровольцы, не несущие на себе никакой ответственности. К примеру, оборону села Кесалар Ходжалинского района возглавлял человек по имени Керем. Он рассказал, что в село приехали люди из нескольких районов, чтобы его защитить. То есть, эти люди могут уехать так же свободно, как и приехали…
- Вы имеете в виду отсутствие воинской дисциплины?
- Вновь подчеркну: есть понятие армии ополченцев, которые воюют за родную землю. А люди, которые приехали с других мест… Не хочу ничего скрывать. В своей книге «Карабах - горы зовут нас», давая характеристику тогдашней обстановке, я задался вопросом: по какому зову эти добровольцы там оказались? Анализ показывает, что в то время 70 процентов добровольцев, взявших в руки оружие, были, так сказать, людьми негативными. Вот батальон «Народного фронта» Рамиза Гамбарова состоял только из шушинцев. Я приехал к нему и сказал: «Вы сформировали батальон, но почему он не в составе Вооруженных сил? Кто вас финансирует?» Гамбаров ответил, что, мол, поступают «добровольные пожертвования». «А где, - спрашиваю, - вы берете оружие, обмундирование? Неужели за это никто не отвечает?» Мы сами и отвечаем, говорит он. Это слово «сами» превратилось в какую-то мантру…
- То есть, единого командования не было и царил хаос?
- Не было. Да и какое могло быть единое командование, если Фахреддин Сафаров, очень уважаемый человек, с которым мы воевали плечом к плечу, приехал ко мне вместе с Рамизом Гамбаровым и сказал: «Понимаете, вы, все-таки, офицер, надо срочно ехать ко мне в батальон». Когда я спросил, кто он по профессии, выяснилось, что Сафаров преподаватель, и батальон его был сформирован в школе. Тогда я начал спрашивать: где вы установили посты, есть какая-то карта? Ведь военный человек, в первую очередь, знакомится с боевой задачей. А у Гамбарова, как выяснилось, её не было. Но он бодро так отвечает: «Все люди на постах!» Тогда я пытаюсь уточнить: «А кто и исходя из чего определил расположение постов?» Оказывается, никакого плана не было. Потом Рамиз Гамбаров признался мне, что в составе батальона есть отряд, который ему не подчиняется. Что командир этого отряда пьянствовал и приказов не выполнял…
В конце концов мы поехали к этому командиру. Увидели полупьяную, разношерстную толпу. Всего 40 человек, некоторые босые, вооружено человек пять-шесть, не больше. Спросил, кто здесь командир? А мне отвечают: «Ислам Чарджаханский». Тогда я сказал членам отряда, что, мол, формирую бригаду, поставлю вас всех на учет, получите должности, зарплату и так далее. Спросил, чего они хотят. Те начали жаловаться, что им не выдают оружие и не одевают. Фахраддин Сафаров развел руками - а где взять оружие? Сообщил, что у него «числятся» 350 человек, но на посты заступают только двести. Всего не хватало 65 автоматов, оружием пользовались по очереди. И вот, что самое интересное. Когда перед выездом в Шушу, я зашел в мобилизационное управление и поинтересовался, известна ли численность добровольческих отрядов, Рагим Газиев сообщил, что в Шуше есть около трех с половиной тысяч вооруженных человек. Я эту цифру запомнил хорошо. И когда мы у Низами Бахманова знакомились с ситуацией, я предложил ему организовать учет на местах и привести всех добровольцев к присяге, чтобы можно было официально возложить на них воинскую ответственность. Почему я это предложил? Расскажу один случай - находясь в селе Кесалар, увидел что парни из Агдаша и Гянджи просто ненавидят друг друга. Позже узнал причину – одним смогли купить новую обувь за счет присланных денег, а другие - нет.
- А не было среди них, так сказать, моральных авторитетов?
- На совещании у Низами Бахманова выступил Рамиз Гамбаров. Это был очень авторитетный человек, даже на фоне главы исполнительной власти, начальника полиции и так далее. Гамбаров сообщил, что звонил в Баку, интересовался насчет меня и выяснил, что я - один из людей, которым очень доверяет Министерство обороны. После чего предложил выслушать то, что я предлагаю, объединить всех под единое командование. Выступал он жестко и все притихли. Я тогда очень обрадовался – наконец-то, у меня появился помощник, единомышленник. Тут же поступило предложение написать текст воинской присяги…
- К тому времени азербайджанская армия существовала уже почти полгода. Неужели не было текста присяги?
- Представьте, не было. Так вот, у Фахреддина Сафарова была войсковая печать. Я сказал ему - раз есть печать, значит вы стоите на учете в Минобороны и у вас должна быть штатная книга и люди, которые по штату несут ответственность. Печать была и у Арифа Пашаева, командира 811-й войсковой части.
Открыли приказ, выяснили, что данная войсковая часть числится в вооруженных силах Азербайджана, но ни один человек из этой части присягу не принимал. То есть, Ариф Пашаев не нес ответственности за то, что делал. В итоге решили всех привести к присяге, чтобы понять, кто действительно готов воевать, а кто, так сказать, прихлебатель. Выяснилось, что 70 процентов личного состава, по моим наблюдениям, оказались люди, так сказать, с неблагополучной судьбой – кто ушел от жены, кто – безработный, кому-то просто захотелось попозировать с автоматом в руках… 70 процентов! Оставшиеся тридцать составляли люди, потерявшие родных и близких, выходцы из сожженных деревень… Вспомните, ведь вокруг Шуши ни одной целой деревни не осталось. А трагедия в Дашалты проходила через судьбу многих шушинцев. Я понял, что они готовы защищать эту землю. С другой стороны, до сих пор не могу успокоиться, вспоминаю про эти 70 процентов. Не мог понять психологию тех, кто приезжал просто так…
- Сколько в итоге людей вы смогли поставить под ружье?
- Расскажу такую историю. Находясь в селе Кесалар, я спросил у главы местного сельсовета, к кому он относится в административном плане. Он сказал, что раньше относился к Ходжалинскому району, но сегодня село вынужденно подчиняется Шушинскому району. А на расстоянии 38 километров от Шуши, на высоте двух с половиной тысяч метров, находится горное село Гарагяв. До меня туда, видимо, никто не ездил вообще. В селе я увидел, что уместный частковый в звании старшего лейтенанта собрал человек пятнадцать, чтобы выставить их на дороге, которая ведет в Карабах. Всего у них было три или четыре автомата. Участковый пожаловался, что им никто не помогает, несмотря на обращения. Ознакомившись с обстановкой и спустился вниз. На совещании у Бахманова спросил про село Кесалар. Тот ответил, что село относится к Ходжалинскому району, и что оно обеспечивается всем. Я сказал, что в деревнях Ханфели и Гайбалы есть высоты, которые охраняются полицейским, прибывшими в командировку.
- То есть между Министерством обороны и МВД не было координации?
- Никакой! Подумал, что Вахид Байрамов, начальник полиции Шуши, должен быть в курсе. Поехал к нему, рассказал о ситуации. А он отвечает, мол, принято решение отправлять полицейских с каждого района в командировки на посты. Тогда говорю, что в селе Ханфели полицейские посты вообще не охраняют, так как до конца командировки осталось всего несколько дней. Одним словом, хаос. Кроме того люди на постах по несколько дней не получали продукты, не было хлеба, поскольку муку не завезли. Звоню в Министерство обороны. А мне отвечают, что эти люди на довольствии не стоят и перебиваются только гуманитарной помощью. А ее распределением в Шуше занимались такие же добровольцы. Повторюсь, полный хаос. Убедившись в этом, я с подполковником Джахангировым, взяв охрану и выехал в Баку. Ну, что тут рассказывать? Из трех с половиной тысяч добровольцев, присягу приняли всего 850 человек.
- Остальные отказались?
- Или их не было, или отказались.
(Продолжение следует)