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Видеоинтервью бывшего замминистра обороны Азербайджана, экс-начальника Главного оперативного управления Минобороны Эльбруса Оруджева азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву вызвало широкий резонанс в общественном мнении. Впервые, спустя 30 лет Э.Оруджев, возглавлявший оборону Шуши и Лачина в 1992 года проливает свет на смутные, противоречивые, неясные события, завершившиеся потерей стратегических азербайджанских городов. Представляем вниманию читателей haqqin.az печатную версию сенсационной беседы. Читайте первую часть беседы...

- Знаю, что на протяжении всей Вашей долгой и весьма непростой службы в Вооруженных силах Азербайджана Вы неизменно отказывались от встреч с журналистами. Если разобраться, этот разговор, по сути, является Вашим первым интервью азербайджанским СМИ. Так что, спасибо за согласие встретиться и ответить на мои вопросы. К слову, их у очень много, они, можно сказать, копились на протяжение последних тридцати лет. Начнем с триумфального освобождения Шуши. Бесспорно, это стало апофеозом военно-политической победы азербайджанской армии во Второй Карабахской войне. Но сегодня я хочу вернуть Вас в тот страшный день, когда Шуша пала.Мне тогда было 15 лет, я учился в десятом классе и хорошо помню, что сдача армянам Шуши стала для нас, тогдашних старшеклассников, величайшей трагедией. А Вы лично были нашим героем, фронтовиком, говорившим от имени Министерства обороны, который сражался в авангарде нашей армии в Карабахе. И вот сегодня, спустя тридцать лет, я хочу спросить Вас: почему тогда мы потеряли Шушу? - Должен признать, что Вы начали с самого сложного вопроса. Как профессиональный журналист, Вы, наверняка, в курсе того, что на протяжении 30 лет имя Эльбруса Оруджева преподносилось азербайджанской общественности, буквально, на всех уровнях только в негативном плане. При этом никого не интересовал вопрос, как я вообще появились в Азербайджане, как получилось, что, буквально, через месяц после прибытия в страну меня направили в Шушу военным комендантом с заданием объединить все добровольческие отряды, находящиеся не только в Шушинском районе и самой Шуше, но и в Лачинском, Зангиланском и Губадлинском районах. Почему-то никого не удивило, что тридцатипятилетнего подполковнику поручили объединить все добровольческие отряды в Карабахе и создать полноценную 704-ю мотострелковую бригаду… - Видимо, проблема заключалась в том, что Вы уже тогда избегали журналистов. Собственно, поэтому Вас и не спрашивали… - Журналистов, о которых Вы говорите, в их тогдашних репортажах и сегодняшних исторических очерках интересовало только одно - кто конкретно виноват в сдаче Шуши? Хотя ответ у них был готов заранее - виновен тот, кто командовал обороной Шуши. А командовал ею я. Да, после блестяще выигранной 44-дневной войны, наш народ пребывал в состоянии эйфории, страна праздновала освобождение Шуши и Карабаха, Верховный главнокомандующий обратился к соотечественникам со словами, которые рвались из глубин души: «Шуша, мы вернулись, Шуша, мы с тобой!». А я все никак не могу отойти от событий мая 1992 года, когда направлялся в Карабах, чтобы выполнить боевое задание, а Шуша была уже окружена армянскими вооруженными формированиями. И я спрашиваю: «Так кто же создал эту обстановку? Кто позволил армянам взять Шушу в кольцо осады?..» - Вы были тогда командиром бригады… - Конечно, нет! Не было тогда такого понятия, как «командир бригады». Ни в ходе судебных заседаний, ни в официальных рапортах, ни в доверительных беседах с коллегами я так и не смог объяснить, что в те годы представляли собой наши вооруженные силы, понимаете? В то время в кабинете совещаний нашего Генштаба заседали всего восемь офицеров, ломая голову над тем, с чего начать создание регулярной армии Азербайджанской Республики. Представьте, всего восемь офицеров, имевших профессиональное военное образование. Среди них были четыре офицера с фамилией Оруджевы. Четыре родных брата, которые вернулись на Родину по зову сердца…

- Как это произошло? - Предыстория такова. В 1972 году я поступил в Свердловское суворовское военное училище, в 1974-м - в Челябинское высшее танковое командное училище, из стен которого четыре года спустя вышел в звании лейтенанта. Армейскую службу в Советской армии начинал с Балтийского военного округа, в эстонском городе Кейла, где возглавил подразделение плавающих танков береговой охраны. В 1979 году меня отправили на Дальний Восток, в Петропавловск-Камчатский, где я также командовал плавающими танками береговой охраны. Наши задачи тогда не ограничивались военными делами, мы также участвовали в спасении гражданского населения Сахалина, Курильских островов… После окончания службы в Дальневосточном военном округе я прибыл в Закавказский военный округ, где стал командиром танковой роты. В 1984 году был направлен в группу советских войск в Берлине. Там же, спустя год, стал начальником штаба танкового батальона, потом командиром отдельного танкового батальона. Прослужив в Германии три года и успешно сдав экзамены, я поступил в 1986 году в Академию бронетанковых войск имени маршала Малиновского - одно из ведущих военных учебных заведений в Советском Союзе, которое за все годы существования, начиная с 1936 года, смогли закончить только три азербайджанца - командующий третьей танковой армией, ныне покойный генерал-лейтенант Баршатлы… - Будущий министр обороны Азербайджана… - Да, наш первый министр обороны. В 1985 году диплом Академии получил мой старший брат, Эльхан Оруджев, а в 1991-м это сделал я, с отличием завершив полный курс обучение по кафедре «Оперативное искусство». Для справки: на этой кафедре готовили специалистов для службы в высших эшелонах Вооруженных сил — в штабах сухопутных войск и в Генеральном штабе Советской армии. Я стал первым азербайджанцем-выпускником этой кафедры и получил назначение в Одесский военный округ, в знаменитую 14-ю полевую армию генерала Александра Лебедя. Служил заместителем командира танкового полка в Приднестровье, в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Сейчас там идут боевые действия, а мы в свое время готовили этот полк для защиты Приднестровья. И поскольку за плечами у меня было академическое образование, командование решило отправить меня туда. Если помните, события в Приднестровье разворачивались очень напряженно, войска постоянно приводились в состояние боевой готовности. Именно в тот период, в 1991 году, я получил письмо от старшего брата, Эльхана, который в то время служил в Гяндже. Он написал, что в Азербайджане очень тяжелая военно-политическая обстановка, что армянские вооруженные формирования и сепаратисты захватывают и сжигают азербайджанские деревни, глумятся над мирным населением… Одним словом, ситуация на грани войны. И брат попросил меня по возможности вернуться на Родину. Сказал, что мои знания и способности нужны Вооруженным силам Азербайджана. - Эльхана Оруджева пригласили в Азербайджан? Или это произошло случайно? - После окончания Академии старший брат служил в Украине, где в 29 лет стал командиром танкового полка. А потом неожиданно для сослуживцев написал рапорт о добровольном переводе в Закавказский военный округ. Так Эльхан попал в Гянджу. В Азербайджане в это время проходил службу наш средний брат, Эльман Оруджев – также профессиональный военный. Он окончил Свердловское танко-артиллерийское училище, был политработником и в этом качестве получил в 1980 году назначение в Нахчыван. К 1991 году Эльман занимал должность заместителя командира танкового полка. Наш четвертый, самый младший брат, Тельман Оруджев, закончил Свердловское танко-артиллерийское училище, а затем военно-медицинскую академию в Киеве, по специальности военный психолог. Проходя службу в Советской армии, он также написал в 1991 году рапорт о переводе в Закавказский военный округ, где получил назначение на должность помощника начальника политотдела Ленкоранской дивизии. Таким образом, три моих брата уже служили в Азербайджане. И звали меня присоединиться. Время было тяжелейшее, 9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял решение о формировании регулярных Вооруженных сил, после чего военно-политическая обстановка в стране резко обострилась. К власти рвался Народный фронт, складывалось политическое двоевластие, в стране царил невероятный хаос…

- И на этом фоне три брата Оруджевы пошли служить в Вооруженные силы Азербайджана. - Да, и ждали моего решения. Но сразу все бросить я не мог – СССР еще не распался, а я, как-никак, выполнял в Приднестровье серьезные задачи. Словом, пока написал рапорт, пока его рассмотрели в Москве… Разрешение отбыть в Азербайджан я получил только в январе 1992 года. Обратите внимание: я не увольнялся из армии, я всего лишь забрал свои документы и уехал. А 17 января 1992 года четыре брата Оруджевы вместе явились в штаб Азербайджанской добровольческой армии (сейчас это здание Госпогранслужбы), которой командовал тогда генерал Дадаш Рзаев. Двое из нас были уже в звании подполковника, кроме того, были еще майор и капитан, причем все четверо - танкисты. Дадаша Рзаева мы попросили зачислить нас в добровольческую армию. Ознакомившись с нашими личными делами, командующий сказал, что азербайджанские ВС очень нуждаются в профессиональных танкистах и отправил нас в Министерство обороны, находившееся, буквально через дорогу - в клубе имени Дзержинского. Там мы впервые встретились с представителями Вооруженных сил… - Министром обороны тогда был Валех Баршатлы? - Нет. Баршатлы к тому моменту покинул свой пост, кресло министра занимал Таджеддин Мехтиев. Хотя нет, из-за событий в Дашалты Мехтиева уже сняли. И вот в это непонятное, смутное время, 26-27 января 1992 года, мы является в здание Минобороны, где нас принял полковник Шахин Мусаев, представившийся исполняющим обязанности начальника Генштаба. Мусаев сразу сказал, что решения о том, какие именно части и соединения будут формироваться в ВС, пока нет. И добавил, что, скорее всего, будет сформирована танковая бригада. В результате, Эльхана Оруджева, моего старшего брата, сразу назначили командиром несуществующей танковой бригады (смеется). Меня - его заместителем, а наших младших братьев - командирами танковых батальонов. Нам тогда сказали: «Найдите какой-нибудь военный городок, который оставляют русские, и начните формировать там свою танковую бригаду…» - Хочу спросить Вас о Шахине Мусаеве, который впоследствии сбежал из Азербайджана. Скажу откровенно, об этом человеке у меня до сих пор остается двоякое впечатление. С одной стороны, о нем отзывались как о высококвалифицированном, профессиональном офицере, прекрасно знающим свое дело. Но с другой, говорили, что он был тесно связан с российскими спецслужбами, с ГРУ и сбежал из Азербайджана потому, чтобыл обвинен в предательстве. Что Вы думаете о нем? - Как военный человек, могу охарактеризовать только, так сказать, военную сторону деятельности Мусаева. Его судьба меня никогда не интересовала… - А где вообще Шахин Мусаев? Такое ощущение, что он исчез, ни оставив следов... - В последний раз я встречался с ним 30 апреля 1992 года. После изучения обстановки в Шуше и Лачине, я приехал в Министерство обороны, чтобы доложить о своих наблюдениях. Вот тогда мне и сказали, что Шахин Мусаев освобожден от должности. Тем не менее, кроме него оценить обстановку тогда не мог ни один человек. Рагим Газиев был непрофессионален. Мне тогда дали понять, что Мусаев, хоть и отстранен, но сидит у себя в кабинете, так что, можно зайти и доложить. Больше я его не видел…

- Но в момент, когда Вы встретились с Мусаевым впервые, он поручил Вам и Вашим братьям искать заброшенный военный городок. Чем это закончилось? - Тем, что мы его нашли. В Баладжарах. Потом начали ездить по военкоматам, искать солдат и офицеров, которые в советское время проходили службу в танковых частях. Официального призыва тогда еще не было, приходилось уговаривать людей в частном порядке. Но основной задачей оставался, естественно, поиск танков – все-таки, мы формировали танковую бригаду, и чтобы обучить состав, нам было необходимо иметь боевые машины. Задача, которую тогда поставил перед нами Шахин Мусаев, звучала достаточно абстрактно - «Ищите, где хотите!» В это время, в декабре, был создан (правда, только на бумаге) отдельный Сабаильский танковый батальон. Командовал им Гаджи Гаджиев, сейчас он возглавляет Общество ветеранов-танкистов. С ним я встретился на корабле, там же познакомился с ребятами-добровольцами, которые сказали, что танков нет, но добавили, что их можно захватить у русских (смеется). Мы провели разведку в танковом полку, где служил мой брат, проверили, как там организована система караульной службы и поняли, что у нас есть шанс перехватить у русских несколько танков. В это время просочилась информация, что при проведении тактических учений на полигоне Сейфали, советские войска оставили там несколько неисправных танков и два БМП. Я предложил ребятам съездить в это место. Первый танк, на котором, к слову, ездил и впоследствии погиб национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, мы как раз и захватили. Разоружив дежуривший в танке экипаж, мы оперативно устранили технические неисправности, вывезли машину в Гюздек, а потом перебросили её в Баку. После этого мы провели несколько подобных операций, выкрав на полигоне в Гюздеке еще шесть танков, которые спрятали на судоремонтном заводе в поселок Шихово. Рабочие и директор предприятия пошли навстречу, в итоге, нам удалось восстановить и подготовить машины к боевым действиям. Укомплектовав экипажи трех танков, мы отправили их в Шушу. Тогда Шахин Мусаев впервые вызвал меня и сказал: «Принято решение назначить тебя командиром бригады, которую тебе предстоит создать, объединив добровольческие отряды в Шушинском, Лачинском, Губадлинском и Зангиланском районах». Он также пояснил, что я могу встретиться с местными главами исполнительной власти, которые помогут мне собрать нужных людей. Приказ я получил 16 апреля, а уже через шесть дней собрал 110 добровольцев. Нашел для них кое-какую одежду, правда, автоматов было всего 85 штук. Шахин Мусаев сказал тогда, что, мол, эти люди заменят тебе и охрану и штаб. И мы выехали в сторону Шуши… - Рагим Газиев занимал тогда пост министра обороны? - Да, его назначили в феврале. А 16 февраля, получив назначение, я запросил с ним встречу. На Мусаев мне объяснил бессмысленность этой встречи, поскольку Газиев - человек гражданский и растолковать сложившуюся военную обстановку он бы не смог. Мне тогда сказали, мол, съезди в Карабах сам, осмотрись на месте, а потом представь Генштабу свои предложения. - То есть, фактически Шахин Мусаев воспрепятствовал Вашей встрече с министром обороны… - Да. Так что, в тот период Рагима Газиева я не видел. Мы с добровольцами отправились в путь. 22 апреля выехали в Лачин, прибыли на место 24-го. Там я познакомился с Арифом Пашаевым, командиром Лачинского полка. У него был свой штаб, который возглавлял Рафик Нагиев. Напомню, что я прибыл в статусе официального представителя Генштаба Министерства обороны. Сопровождал меня подполковник Магеррам Джахангиров из оперативного управления. Уточняя мои полномочия, Джахангиров сказал Пашаеву, что Генштаб принял решение объединить все добровольческие отряды в регионе под мое командование. Именно в тот момент и возникло первое непонимание… - Ариф Пашаев отказался Вам подчиняться? - Нет, не совсем, вопрос таким образом не ставился. Просто Пашаев искренне не понимал, с какой стати его полк должен входить в состав какой-то бригады? К тому времени у Арифа Пашаева уже были сформированы три батальона, включая артиллерию. Когда я ознакомился с расположением его частей и соединений со стороны Горис-Гафанского и Забухского направлений, то увидел, что все посты оборудованы, солдаты вооружены, и каждый знает свою задачу. Когда мы вернулись в штаб, я объяснил Пашаеву, что дело не в моих амбициях и показал приказ Генштаба, в котором черным по белому было написано, что все добровольческие отряды, части и соединения должны войти в состав бригады. Тогда Пашаев заявил, что сам поедет в Министерство обороны и разберется с этим вопросом. Но прежде чем уехать, он созвонился с командирами добровольческих отрядов Шуши…

- Фактически Арифа Пашаева можно назвать полевым командиром, не так-ли? - В каком-то смысле. Пашаев считал себя одновременно и военным комендантом Лачинского района, и командиром сформированного полка, и ответственным за оборону района. Я тогда задал ему всего один вопрос: «Вам кто-нибудь ставил боевую задачу? Есть ли у Вас боевое распоряжение?» Он ответил отрицательно. Сказал, что формирование полка происходило на месте, а техника и оружие куплены не за счет Министерства обороны, а на пожертвования местного населения. С этим он и уехал в Баку разбираться. Но прежде позвонил в Шушу, после чего, вечером 25 апреля, все командиры добровольческих батальонов прибыли в Лачин. Ариф Пашаев по одному представил их мне. Лично для меня понятие «командир батальона» означало, что речь идет о кадровом офицере, под командой которого находятся 300-350 хорошо обученных солдат. Я спросил, есть ли у кого-то из них офицерское звание. Они ответили отрицательно. Среди командиров были Фазиль Ашраф, Тофик Огуз, Фахреддин Сафаров, командир Шушинского добровольческого батальона, покойный Рамиз Гамбаров - Национальный герой Азербайджана, который, к слову, назвал себя «командиром батальона Народного фронта». А Тофик Огуз представился так: «Я с Огузского района и представляю огузских ребят». Один из «командиров батальона» представился просто, как «Мамед-киши». Познакомившись со всеми, я сказал, что по приказу министра обороны Рагима Газиева прибыл сюда, чтобы создать из разрозненных подразделений единое воинское формирование. Поднялся шум, поскольку, как выяснилось, делиться властью никто не хотел. Тогда же я выяснил, что в штаб не прибыл только один человек - командир 777-го батальона Эльчин Мамедов, находившийся в Шуше. Туда мы и выехали вечером 26 апреля. Ехать из Лачина в Шушу было уже небезопасно - Дашалтынская дорога простреливалась насквозь и проехать по ней можно было только с наступлением сумерек. Добравшись до Шуши, я первым делом встретился с главой исполнительной власти, Низами Бахмановым. - Предыдущего главу исполнительной власти, если я не ошибаюсь, расстреляли в его же кабинете. - Это было, так сказать, до меня. В кабинете Бахманова я встретился с начальником полиции Вахидом Байрамовым и его заместителем, Эльданизом Гулиевым. Встретили меня настороженно. Их первым вопросом был: «Кто тебя сюда послал?» Признаюсь, по-азербайджански я тогда говорил плохо, как-никак тридцать лет прожил в России, и учился там. Мне было непросто ориентироваться в той обстановке, я то и дело переходил на русский язык, пытаясь объяснить, какую задачу поставило Министерство обороны. - А почему с ними не связались представители Министерства обороны? Разве между Шушой и Баку не было телефонной связи? - Связь имелась. И Низами Бахманов прямо из кабинета позвонил Рагиму Газиеву и рассказал о моем прибытии. Рагим, естественно, подтвердил мои слова, сказав Бахманову, дословно, следующее: «Оруджев профессиональный военный, пусть займется формированием бригады на основе штатного расписания». А в расписание это был включен штаб бригады, рота связи, артиллерийский дивизион, танковая рота, мотострелковый батальон, плюс, расписаны все должности. Вот тут я поднял Фазиля Ашрафа и поинтересовался, в каком он звании? Тот ответил, что звания у него нет, он рядовой. Тогда я спросил, в курсе ли он, что командиром батальона должен быть офицер в звании подполковника? Фазиль Ашраф ответил, что в курсе. Тогда я предложил включить в штат батальона его командиров рот, тоже рядовых. Но он отказался, сказал, что его командиры пришли добровольно и, если что не так, добровольно и уйдут. И тут опять возникло недопонимание. Начальник полиции Вахид Байрамов при мне позвонил главе МВД Искендеру Гамидову и явно расстроился, получив от министра приказ содействовать мне в формировании воинской части. Я был поражен: предстояли тяжелые бои, а на месте не было ни одного кадрового офицера. Тофик Огуз представил мне своего заместителя, Наиля Казымова, который в свое время работал в чайхане в Сураханском районе. И этот Казымов носил погоны подполковника. Представляете?..

- Позвольте добавить, что такая же ситуация во многом царила и в армянской армии. Министром обороны Армении тогда был Вазген Саркисян – бывший учитель физкультуры и доморощенный поэт в каком-то самодеятельном кружке… - Ладно, будем проводить параллели. Наш министр обороны - учитель математики, их – преподаватель физкультуры. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Когда было принято решение создавать кадровые воинские формирования, из трехсот человек, набранных в 1988 году в Академии бронетанковых войск, 27 офицеров были армянами. Единственным азербайджанцем на факультете в то время был я. А теперь взгляните на состав командиров армянских вооруженных формирований в момент нападения на Шушу… - Тогда был Аркадий Тер-Тадевосян… - Начнем с Сергея Бабаяна. Рядом находился Тер-Тадевосян, советник Тер-Григорьянц, экс-заместитель министра обороны, подполковник Сейран Оганян, будущий министр обороны, профессиональный военный, подполковник Виталий Варданян, полковник Багдасарян… Теперь сравните этот состав и состав защитников города Шуша. Но самое интересное заключается даже не в этом. Среди армян были подполковник Высоцкий, оперативный штаб возглавлял генерал Зиневич, представитель Вооруженных сил России. То есть, всем руководили представители ВС России, которые, якобы, прибыли в регион после Ходжалинских событий для расформирования 366-го полка. Но мы-то знаем, что этот кадровый полк, две трети офицеров которого были армянами, в полном составе перевели в штат вооруженных сил Армении… - Не могу с Вами согласиться! Возьмем, к примеру, Афганистан, где воевали опытные, академически образованные, высокопрофессиональные советские генералы. И воевавшее против них афганистанское движение сопротивления, которое выставило полевых командиров, не обладавших столь богатым опытом. Я имею в виду того же Хикматияра или Раббани… - А Ахмад Шах Масуд окончил три академии. - Ну, кроме него. - Знаете, чем отличается война между вооруженными формированиями и война вооруженных формирований против ополченцев? Это разные войны. В истории войн и военного искусства Вы не встретите случая, когда регулярная армия победила бы повстанцев. Англичане воевали сто лет, но так и не смогли оккупировать Афганистан. Уточню, есть разные понятия. Есть люди, которых мы называем ополченцами. А есть добровольцы, не несущие на себе никакой ответственности. К примеру, оборону села Кесалар Ходжалинского района возглавлял человек по имени Керем. Он рассказал, что в село приехали люди из нескольких районов, чтобы его защитить. То есть, эти люди могут уехать так же свободно, как и приехали… - Вы имеете в виду отсутствие воинской дисциплины? - Вновь подчеркну: есть понятие армии ополченцев, которые воюют за родную землю. А люди, которые приехали с других мест… Не хочу ничего скрывать. В своей книге «Карабах - горы зовут нас», давая характеристику тогдашней обстановке, я задался вопросом: по какому зову эти добровольцы там оказались? Анализ показывает, что в то время 70 процентов добровольцев, взявших в руки оружие, были, так сказать, людьми негативными. Вот батальон «Народного фронта» Рамиза Гамбарова состоял только из шушинцев. Я приехал к нему и сказал: «Вы сформировали батальон, но почему он не в составе Вооруженных сил? Кто вас финансирует?» Гамбаров ответил, что, мол, поступают «добровольные пожертвования». «А где, - спрашиваю, - вы берете оружие, обмундирование? Неужели за это никто не отвечает?» Мы сами и отвечаем, говорит он. Это слово «сами» превратилось в какую-то мантру…