Патрушев уведомлял США о вторжении в Украину

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время переговоров с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ноябре 2021 года в Москве дал понять, что начало конфликта на Украине «предрешено», заявил The New York Times бывший посол США в России Джон Салливан, который присутствовал на встрече.

«Он просто смотрел на Бернса (директора ЦРУ Уильяма Бернса) и говорил: «Мы готовы это сделать. Мы вернулись». Я бы описал это так: все уже было решено, и они (россияне) были в высшей степени в себе уверены. Его послание было таким: «Для нас не будет проблемой сделать то, что мы планируем сделать», - рассказал Салливан.

Патрушев также настаивал, что российская армия вооружена по последнему слову техники и Россия теперь «может соперничать с США в военном отношении».