В Армении назвали Великобританию недружественной страной

Великобритания за последние 30 лет не проявляла дружественного отношения к Армении, поэтому «странно читать сообщение пресс-службы Пашиняна о том», что на встрече обсуждались вопросы региональной безопасности, заявил армянским СМИ политолог Грант Микаелян.

«Мы можем говорить о своеобразном треугольнике. Если армянские власти общаются с Ричардом Муром, то здесь есть еще и третья сторона – Турция. И это, по сути, может означать также опосредованные контакты между Ереваном и Анкарой.

Реальный интерес британцев связан не столько с самой Арменией, сколько с соседним Ираном. Также не исключено их желание втиснуться в переговорный процесс между Ереваном и Баку», - сказал Микаелян.