Мелконян предложил «дать по челюсти» Азербайджану

Армянам нужно поверить в свои силы, а не надеяться на Запад или Россию, «как это было в начале 20 века», - заявил директор Института истории Национальной академии наук Ашот Мелконян.

«Я уверен: Азербайджан в сложившейся ситуации считает, что у него в военном плане имеется преимущество. Я считаю, что врагу следует дать по челюсти. Ее нужно сломать. Причем в прямом смысле этого слова, без каких-либо преувеличений. Я уверен в этом. Из людей необходимо вытащить заблуждения, согласно которым в ноябре 2020 года мы не были в состоянии продолжить борьбу», - считает Мелконян.