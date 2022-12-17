Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:41

Накануне вторжения в Украину Владимир Путин, как казалось, находился на пике своего могущества и влияния. Прошло триста дней и возглавляемая им страна оказалась в тупике, из которого не видно выхода. Через несколько дней у «спецоперации» юбилей. Красивая цифра с двумя нулями – 300 дней. Что ровно в 10 раз больше того времени, которое на нее отводилось российскими штабами. За этот срок война прошла две фазы – блицкриг и затяжной конфликт. А теперь вступила в третью, она же и последняя – война на истощение. С чем же пришла Москва к этой фазе? На сайте haqqin.az неоднократно рассматривались отдельные аспекты складывающейся ситуации в России, от военных вопросов до экономики и социальной политики. Пожалуй, пришло время обобщить эти данные и сделать соответствующие выводы.

Российская армия - армия XX века Прежде всего, итогом 300 дней стало то, что несколько главных мифов, на которых держалась сегодняшняя Россия, оказались полностью разрушены. Разумеется, в первую очередь речь идет о мифе о российской армии как о второй армии мира. Ход войны показал, что по уровню своей адаптации к современным требованиям к ведению боевых действий российское командование и материальная база вооруженных сил России оказались совершенно не готовы к высокотехнологической войне XXI века. Чего бы это ни касалось – от уровня подготовки офицерского корпуса до БПЛА, средств связи использования высокоточного оружия, воздушной разведки и систем скрытого управления войсками. А вместе с этим разрушен и миф о серьезных мобилизационных возможностях России, которые некоторыми аналитиками оценивались в совершенно фантастические 2,5 – 3 миллиона человек. Даже мобилизация 300 тысяч привела к коллапсу системы их призыва, размещения, снабжения и обучения. Российская армия не смогла толком ни принять, ни вооружить, ни обучить такое число. Руководство России сейчас говорит, что если нужно, то призовет еще миллион человек. Но если это произойдет, то российские структуры, ответственные за это, просто обвалятся под тяжестью возникших в связи с таким решением проблем. А фронт получит не дополнительный человеческий ресурс, а «пушечное мясо», от которого проблем будет больше, чем пользы. Третья фаза конфликта – война на истощение – это война не столько армий, сколько «тыла», то есть экономик. В настоящее время соотношение «Россия и противостоящая ей коалиция» по валовым показателям составляет примерно 1:15. А если брать интегральную составляющую, включающую дееспособность управленческих структур и ресурсную составляющую, то в самом лучшем случае показатель стран антироссийской коалиции может удержаться на двузначном числе. А может и перейти к трехзначному.

Экономика: от бумаги до лекарств – всюду дефицит «Вставшая с колен» российская экономика сейчас демонстрирует свою полную недееспособность к мобилизации. Более того, Кремль и не пытается ее мобилизовать, прекрасно понимая, что она этого просто не выдержит. Западные санкции вызвали настоящий обвал российских экономических показателей, что становится сейчас предельно очевидно. Более того, российская экономика в условиях войны оказалась не в состоянии обеспечить свой суверенитет ни в одной из сфер. Ни в военной, ни в производстве товаров широкого потребления. Что неизбежно ведет к одному – к «вымыванию» ассортимента на торговых прилавках, возникновению дефицита и резкому росту цен – как на продовольственные товары, так и на товары повседневного спроса – от обуви и одежды до лекарств, косметики и гигиены. Причем с резким ухудшением качества. Два, три, а то и четыре месяца с начала вторжения в Украину российские власти еще могли утверждать, что эти санкции особой роли не играют, более того, идут России только на пользу. Но сейчас подобные утверждения – удел либо политических маргиналов, либо Z-патриотов. Поскольку критическая зависимость от западных технологий привела к «эффекту домино», Россия оказалась не в состоянии ни строить атомоходы, ни производить упаковки для товаров, ни производить высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой промышленности. Даже чипов для выпуска банковских карт не хватает.

Провал российской дипломатии И здесь возникает другой вопрос: а как у Москвы с союзниками? Накануне агрессии и в ее начале дипломатическое ведомство России делало много заявлений по поводу того, что за исключением коллективного Запада Россию поддерживает множество стран – от Африки до Ближнего Востока, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии и Китая. Как и во всех остальных аспектах, это оказалось блефом. Даже Пекин и Нью-Дели, на которых делала ставку Москва, категорически отказались поддержать Кремль в его украинской авантюре. Закупки российской нефти, которые они до сих пор осуществляют, никого не должны смущать, а уж давать российской стороне повод для оптимизма – тем более. Две этих страны пользуются благоприятной конъюнктурой, и в сложных условиях выторговывают у России максимальные скидки на сырье. Ну и отжимая себе место на российских рынках. Причем следует учитывать, что в связи с минимальными объемами этого рынка речь идет не о том, что они имеют для Китая и Индии какое-то решающее значение. Расширение их – это продолжение политики выуживания из Москвы новых уступок.

С Западом температура отношений на точке заморозки. Кремль еще пытается напомнить Венгрии, Германии и Австрии о своих коррупционных связах с их элитами и тем самым их пошантажировать. Но в реальности это ему мало что дает. Элиты этих стран стремятся следовать общему мейнстриму США и Евросоюза, а потому и не намерены поддаваться на шантаж. Но еще интереснее выглядят отношения России с ее традиционными партнерами по ОДКБ, ЕАЭС и в Центральной Азии. Категорический отказ Казахстана и Узбекистана вступать с Москвой в тройственный газовый союз – явный признак того, что даже ближайшие партнеры считают Россию токсичной и не желают вступать с ней в тесные партнерские отношения. Более того, ищут обходные пути для транзита своих энергоресурсов в обход России. Если раньше они старались сохранять баланс в отношениях между Москвой и Пекином, то теперь, не скрываясь от этого, отказываются, отдавая предпочтение кому угодно, тем же китайцам, лишь бы не связываться с Москвой.

У России сейчас только три надежных партнера – Иран, Северная Корея и Центральноафриканская Республика. Что само по себе весьма показательно, если мы говорим об «успехах» российской дипломатии. Где посадки? Провалы, совершенно изменившие Россию всего за 300 дней, можно приводить еще не на одну страницу. Достаточно привести еще один – полное поражение в информационном поле. Даже относительно лояльные к Москве средства массовой информации отказались от позиции «о России – как о покойнике – либо хорошо, либо ничего». Миллиарды рублей, выделяемые провластным российским СМИ и Марго Симоньян, оказались израсходованы впустую. Пропаганде Москвы сейчас никто не верит. А российские Z-пропагандисты варятся в собственном соку, выдавая на внутреннюю аудиторию такую дичь, что у всякого здравомыслящего человека в России и за рубежом это вызывает только рвотный рефлекс. «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти», - этот завет адмирала Колчака стал сегодня актуален для всей России. «Спецоперация» в одночасье перевела все эти «сливки» российского бомонда именно в такую категорию.