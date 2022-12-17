Кадыров обратился к китайцам на китайском

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале призвал Китай «не позволять НАТО диктовать свои условия», и «стоять вместе со своими братьями». Пост был написан на китайском языке.

«За последние сто лет США и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру.

Их жертвами стали миллионы мирных жителей.

Однако теперь они принесли с собой еще более страшную угрозу уничтожения всех нравственных ценностей, выработанных народами всех наций в течение человеческого существования.

Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать.

Этого никогда не может быть!

Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага!

Их деньги и оружие ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца!

Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира.

Но Россия бросила вызов всем предсказаниям Запада, бросила вызов этому злу и уверенно шла к победе.

Не позволяйте НАТО диктовать вам условия, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину!

Стой вместе со своими братьями!», - написал Кадыров.