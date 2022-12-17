Взрывы в Белгороде ВИДЕО
В российском Белгороде сегодня днем прогремели взрывы, работает ПВО, сообщают местные телеграм-каналы.
На некоторые улицы упали обломки ракет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
В российском Белгороде сегодня днем прогремели взрывы, работает ПВО, сообщают местные телеграм-каналы.
На некоторые улицы упали обломки ракет.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.