Отдел информации 16:26

Вот уже неделю азербайджанские экоактивисты протестуют против незаконной эксплуатации месторождений золота в районах, подконтрольных российским миротворцам. Демонстранты собрались на участке дороги Лачин - Ханкенди, проходящем недалеко от Шуши. В Ереване на фоне данных событий тоже прошли акции. Но на этот раз на улицы вышли не те, кто называл Никола Пашиняна «турком» и «предателем» и требовал его отставки, а сторонники вывода российских миротворцев из Карабаха, а также «отделения» Армении от России и ее интеграции в западное политическое пространство.

Участники митинга и марша, которые организованы оппозиционным альянсом «Национальный демократический полюс», потребовали от ООН направить в Карабах международных миротворцев. Люди, собравшиеся на площади Свободы в Ереване, держали в руках плакаты с такими лозунгами, как: «Пришлите международных миротворцев!», «Независимая и свободная Армения!» А также несли флаги США, Франции и Евросоюза. Ваге Гаспарян, член совета армянского национально-демократического движения, в своем выступлении заявил, что вопросы, связанные с Карабахом, будут решены лишь в результате военно-политических изменений. Также он призвал жителей Карабаха присоединиться к требованиям протестующих. Артур Айвазян, другой член совета «Национального демократического полюса», заявил на митинге о том, что России «удалось привести своих ставленников к власти» в Армении. По его словам, эти ставленники «сбили нас с собственного пути и повели под контроль Кремля. Вследствие такой политики с каждым годом Армения все более принижала свою государственность, полностью превращаясь в колонию России».

Айвазян высказал мнение, согласно которому планам России «открыть коридор через Мегри» (Зангезурский коридор) противостоит Запад. Между тем положительное влияние Запада на протяжении 30 лет отвергается руководством Армении. «Действующие власти и так называемая оппозиция проводят одну и ту же политику, которая называется «навеки с Россией». Это очередное предательство по отношению к подлинной армянской государственности. Нам надо сплотиться и показать Западу, что настоящая Армения - это мы. А вовсе не наша власть с ее лжеоппозицией», - подчеркнул Айвазян. Член «НДП» Гегам Симонян заявил, что только миротворцы ООН могут урегулировать ситуацию с Карабахом, и вокруг требования привлечь этих миротворцев должны сплотиться армяне как в Карабахе и Армении, так и в диаспорах. «На данный момент это единственное решение, необходимое для прекращения всех игр, которые ведутся по поводу так называемого Лачинского коридора… Нужно избавиться от политики интересов узких кругов и, следуя нашим национальным интересам, выйти из всех российских блоков и договоренностей с тем, чтобы немедленно обратиться к Вашингтону с предложением дать Армении статус союзника США, не являющегося членом НАТО», - сказал он. По словам Симоняна, если действующие власти не пойдут этим путем, то следует объявить общенациональный митинг и потребовать отставки властей.

«Одновременно нужно потребовать от всех политических сил сформировать временное теневое правительство с кандидатом в премьеры. Затем потребовать у парламента, чтобы избрал этого кандидата на должность нового премьер-министра Армении», - заявил Симонян. Участники марша остановились перед зданием правительства, где глава центра Modus Vivendi Ара Папян заочно предупредил премьер-министра Никола Пашиняна о «возрастающей российской угрозе». По его словам, Москва всеми средствами пытается заставить Армению подписать документ, «лишающий ее государственности и суверенитета». «Государственность и суверенитет Армении выставляются на торг. Соответственно, нужно решить два вопроса: первый связан с привлечением международных миротворцев в Карабах, второй - с обретением Арменией реальных союзников», - заявил Папян.