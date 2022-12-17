Глава МИД Германии против прекращения войны на условиях России

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag выступила против прекращения огня в Украине на условиях России.

По ее словам, такой вариант не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот».

Кроме того, Бербок отметила, что у нее нет надежды на скорое прекращение огня. Для этого, сказала министр, президенту России Владимиру Путину нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении».

«Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», - подчеркнула Бербок.