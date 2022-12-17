Завершено 40% железнодорожных работ на участке Зангезурского коридора
Строительство автодороги на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершено на 70%, железнодорожной ветки – на 40%, заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев, выступая на мероприятии в рамках визита саудовской делегации в Азербайджан.
Как отметил Гаджиев, продолжается процесс строительства железной дороги и автомобильных дорог, являющихся составной частью Зангезурского коридора, который может соединить страны Востока и Запада.
«У нас достаточно трудностей в процессе восстановления Восточного Зангезура, но в этом плане есть и большие возможности. Одна из больших проблем была связана с разминированием и безопасностью. Обеспечение безопасности, стабильности и мира является главным приоритетом для достижения стабильности в городах и селах. Одним из основных препятствий в проведении восстановительных работ и обеспечении безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома было массовое загрязнение освобожденных территорий минами и другими взрывными устройствами. В настоящее время продолжается процесс разминирования Восточного Зангезура», - добавил он.