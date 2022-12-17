Зеленский заявил о «большом позитиве» в переговорах по Patriot

Переговоры с президентом США Джо Байденом о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot движутся к положительному результату, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

«Мы об этом постоянно говорим (с президентом США Джо Байденом). Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом», - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что «процесс идет» и он лично занимается вопросом поставок. Он сообщил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном о поставках французских ЗРК Crotale. Пользоваться ими, по словам президента, военные пока не начали. «Мы боремся за системы, которые зависят от решения Италии и Франции. Это SAMP-T и другие зенитные установки», - заключил Зеленский.