После первого тайма сборная Аргентины выигрывает со счетом 2:0.

Пока французы не могут ничего противопоставить Месси и его товарищам по команде.

* * * 19:37

На 36-й минуте после великолепно разыгранной комбинации Анхель Ди Мария забивает второй гол в ворота французов! 2:0!

* * * 19:24

На 23-й минуте Аргентина выходит вперед.

Лионель Месси реализовал пенальти после фола на Анхеле Ди Мария.

1:0!

* * * 19:00

Финальный матч начался!

* * * 18:48

Сегодня в Катаре на стадионе «Лусаил» состоится финал чемпионата мира по футболу.