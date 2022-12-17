Финал ЧМ-2022: Аргентина уверенно обыгрывает Францию обновлено 19:53

Отдел спорта

После первого тайма сборная Аргентины выигрывает со счетом 2:0.

Пока французы не могут ничего противопоставить Месси и его товарищам по команде.

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На 36-й минуте после великолепно разыгранной комбинации Анхель Ди Мария забивает второй гол в ворота французов! 2:0!

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На 23-й минуте Аргентина выходит вперед.

Лионель Месси реализовал пенальти после фола на Анхеле Ди Мария.

1:0!

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Финальный матч начался!

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Сегодня в Катаре на стадионе «Лусаил» состоится финал чемпионата мира по футболу.

В решающем матче турнира, стартовавшего 20 ноября, сыграют сборные Аргентины и Франции.

Этот финал также называют противостоянием лидеров обеих команд – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Аргентина и Франция по два раза выигрывали чемпионаты мира. Сегодняшняя победа станет третьей для обеих сборных.

Стартовые составы команд:

Аргентина – Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Макаллистер, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Хулиан Альварес;

Франция – Уго Льорис, Тео Эрнандес, Дайо Упамекано, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Орельен Чуамени, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Оливье Жиру.