Финал ЧМ-2022: Аргентина уверенно обыгрывает Францию обновлено 19:53
После первого тайма сборная Аргентины выигрывает со счетом 2:0.
Пока французы не могут ничего противопоставить Месси и его товарищам по команде.
* * * 19:37
На 36-й минуте после великолепно разыгранной комбинации Анхель Ди Мария забивает второй гол в ворота французов! 2:0!
* * * 19:24
На 23-й минуте Аргентина выходит вперед.
Лионель Месси реализовал пенальти после фола на Анхеле Ди Мария.
1:0!
* * * 19:00
Финальный матч начался!
* * * 18:48
Сегодня в Катаре на стадионе «Лусаил» состоится финал чемпионата мира по футболу.
В решающем матче турнира, стартовавшего 20 ноября, сыграют сборные Аргентины и Франции.
Этот финал также называют противостоянием лидеров обеих команд – Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
Аргентина и Франция по два раза выигрывали чемпионаты мира. Сегодняшняя победа станет третьей для обеих сборных.
Стартовые составы команд:
Аргентина – Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Макаллистер, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Хулиан Альварес;
Франция – Уго Льорис, Тео Эрнандес, Дайо Упамекано, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Орельен Чуамени, Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Оливье Жиру.