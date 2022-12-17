Саудовская Аравия заинтересована в инвестициях в Карабах

Инвесторы, прибывшие в Азербайджан в составе делегации Саудовской Аравии, заинтересованы в инвестировании в Азербайджан, в том числе в освобожденные территории, заявил журналистам министр инвестиций Саудовской Аравии Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих.

По его словам, из Саудовской Аравии в Азербайджан прибыла большая делегация, они представлены не только в государственном секторе, есть и представители частного сектора.

«В состав делегации входят инвесторы, заинтересованные в инвестировании в энергетику, в частности «зеленую энергетику», сельское хозяйство, экотуризм и гостиничное дело в Азербайджане. Считаю, что после полного восстановления инфраструктуры в освобожденных районах, эти территории будут представлять особый интерес для Саудовской Аравии и соседних стран», - сказал саудовский министр.

Он также отметил, что технологические компании Саудовской Аравии рассматривают возможность инвестирования в соответствующий сектор Азербайджана.

«В Азербайджане действует Саудовский фонд развития. Он профинансировал в стране пять проектов. Они заинтересованы в финансировании инфраструктурных проектов в освобожденных районах Азербайджана. Вот уже 30 лет мы рядом с Азербайджанским государством. Один из важнейших вопросов для нас – возвращение нормальной жизни на освобожденные территории», - подытожил Халид бен Абдель Азиз аль-Фалих.