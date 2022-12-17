Летящий из Еревана в Москву самолет подал сигнал тревоги над Азербайджаном

Бизнес-джет подал сигнал тревоги через несколько минут после вылета из Еревана в Москву, следует из данных сервиса Flightradar24.

Бизнес-джет Hawker 800A вылетел в 18:40 по бакинскому времени из аэропорта Еревана и спустя пару минут, пролетая над территорией Азербайджана, подал сигнал тревоги, код которого означает аварию или другую нештатную ситуацию на борту.

Борт продолжает полет, посадка запланирована в московском аэропорту Внуково в 22:52. Причина подачи сигнала тревоги пока не известна, нет сведений и о том, кто находится на борту (он рассчитан на восемь человек).