Баскетбольная лига Азербайджана: 10 туров позади, 5 команд в борьбе за плей-офф

Сегодня был сыгран заключительный матч тура, в котором в Олимпийском спорткомплексе в Астаре встречались местная «Зирвя» и бакинский НТД. Со счетом 92:81 победили гости.

Результаты трех других матчей 10-го тура: «Серхедчи» (Баку) - «Олимпик» (Шеки) - 99:80, «Нефтчи» (Баку) – «Сабах» (Баку) – 81:99, AAAF (Хырдалан) – «Гянджа» - 85:71.

По итогам тура преследователям удалось сократить отставание от единоличного лидера чемпионата – «Гянджи». AAAF, «Сабах» и НТД имеют на очко меньше, «Серхедчи» - на 2 очка.

Пока именно эта пятерка участвует в борьбе за выход в плей-офф. Впрочем, командам в регулярном сезоне предстоит сыграть еще по 18 матчей, а значит, «Олимпик», «Нефтчи» и «Зирвя» имеют все шансы подтянуться.

Турнирное положение:

1. «Гянджа» - 18 очков (10 матчей)

2. AAAF – 17 (10)

3. «Сабах» - 17 (10)

4. НТД – 17 (10)

5. «Серхедчи» - 16 (10)

6. «Олимпик» - 12 (10)

7. «Нефтчи» – 12 (10)

8. «Зирвя» - 11 (10).