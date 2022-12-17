Баскетбольная лига Азербайджана: 10 туров позади, 5 команд в борьбе за плей-офф
Завершился 10-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
Сегодня был сыгран заключительный матч тура, в котором в Олимпийском спорткомплексе в Астаре встречались местная «Зирвя» и бакинский НТД. Со счетом 92:81 победили гости.
Результаты трех других матчей 10-го тура: «Серхедчи» (Баку) - «Олимпик» (Шеки) - 99:80, «Нефтчи» (Баку) – «Сабах» (Баку) – 81:99, AAAF (Хырдалан) – «Гянджа» - 85:71.
По итогам тура преследователям удалось сократить отставание от единоличного лидера чемпионата – «Гянджи». AAAF, «Сабах» и НТД имеют на очко меньше, «Серхедчи» - на 2 очка.
Пока именно эта пятерка участвует в борьбе за выход в плей-офф. Впрочем, командам в регулярном сезоне предстоит сыграть еще по 18 матчей, а значит, «Олимпик», «Нефтчи» и «Зирвя» имеют все шансы подтянуться.
Турнирное положение:
1. «Гянджа» - 18 очков (10 матчей)
2. AAAF – 17 (10)
3. «Сабах» - 17 (10)
4. НТД – 17 (10)
5. «Серхедчи» - 16 (10)
6. «Олимпик» - 12 (10)
7. «Нефтчи» – 12 (10)
8. «Зирвя» - 11 (10).