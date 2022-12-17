Норвегия перестала выдавать визы россиянам

Норвежские правозащитные и общественные организации заявили, что больше не могут приглашать граждан России на свои мероприятия, сообщило издание The Barents Observer.

Издание отмечает, что россиянам приходят не только фактические отказы, также затруднен сам процесс подачи документов на визу – записаться на него практически невозможно.

Норвежский директорат по миграции (UDI) подтвердил журналистам издания, что правила выдачи виз для граждан РФ на национальном уровне ужесточены с мая 2022 года.

«Как правило, выдаются визы родителям, детям и супругам (живущих в Норвегии), в то время как более естественно отклонять заявки на братьев и сестер, дальних родственников и подруг. Также будет сложнее, но не невозможно, получить визы для деловых поездок и визитов с культурной целью. Как правило, заявки на визы от туристов и на визиты друзей будут отклонены», - заявили власти.

Норвегия – последняя страна Шенгенской зоны, в которую можно выехать из России по земле с действующей турвизой.