Путин: Все что сейчас происходит, все к лучшему

Президент России Владимир Путин считает, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, «ведут к лучшему». Об этом он сообщил во время обращения к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», - сказал он.

Путин также выразил надежду, что Россия «сможет сделать мир более справедливым с помощью своих дел, поступков, решимости и при этом открытости намерений, планов и принципов».