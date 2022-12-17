Азербайджанцы, проживающие в Гааге, провели демонстрацию и шествие в знак протеста против экотерроризма и эксплуатации армянами месторождений природных ресурсов на азербайджанских территориях, где в послевоенный период временно размещен российский миротворческий контингент.

Акция состоялась по инициативе организации Нидерланды – Азербайджан. Наши соотечественники довели до сведения европейской общественности информацию об активизации незаконной эксплуатации армянами природных ресурсов нашей страны, и пресечении попыток проведения мониторинга на этой территории.

Участники акции, скандируя лозунги против экологического терроризма, заявили, что поддерживают требования собравшихся в Карабахе азербайджанских демонстрантов.

Было отмечено, что осуществляемый армянами на протяжении многих лет экологический терроризм представляет угрозу для всего региона, были озвучены призывы к политикам и международным организациям адекватно реагировать на проблему, не умалчивать перед лицом подобных преступных деяний.