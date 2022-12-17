Председатель Европарламента: Украина должна выиграть эту войну

«Эта война должна быть прекращена в срочном порядке. И Украина должна выиграть эту войну», - заявила Метсола.

По ее словам, это означает «больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России».

«Украине нужно оружие, и Европа может помочь, предоставив это оружие», - подчеркнула Метсола.

Кроме того, Метсола призвала создать специальный трибунал для расследования военных преступлений против Украины.

«Военные преступления против украинцев, доказательства которых накапливаются, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права», - заявила она, подчеркнув, что к ответственности должен быть привлечен каждый, кто виновен в военных преступлениях.