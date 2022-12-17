Зеленский об освобождении Крыма
Операция по освобождению Крыма «началась в головах людей», - заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
«Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей, и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве отношения к этому. Не просто на словах «Крым – это Украина». Этого мало – надо быть готовыми идти, потому что никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества, с желания и готовности. Поэтому я считаю, что начало есть», - сказал Зеленский.