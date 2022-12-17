Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:55

На днях в России прошли Дни грузинской культуры. Как и подобает мероприятиям подобного рода, прошли они с большой помпой, с привлечением разнообразных знаменитостей и представителей политической и прочих российских элит. Наверное, не стоило обращать внимание на очередную демонстрацию верноподданнических чувств, напомнившую больше пир во время чумы, нежели рядовое культурное мероприятие. И, тем более, констатировать, как неприемлемо и цинично выглядело участие в Днях культуры представителей грузинской диаспоры. Особенно, если учесть, что от рук российских оккупантов в Украине погибли уже 34 грузинских добровольца.

Россия в поисках лакейской лести Не стоило бы, конечно, да только на самом деле очень даже стоит! Поскольку упомянутое событие вновь напоминает всем нам, что представляет собой нынешняя Российская империя, как, впрочем, и одна из её реинкарнаций в виде СССР. Несмотря на то, что Россия является одной из самых бескомпромиссных, суровых и беспощадных стран мира, она, тем не менее, остро нуждается в том, чтобы ее периодически хвалили, демонстрировали ей верность, а еще лучше – клялись ей в вечной дружбе. Российские диктаторы, которые, ради запасов полезных ископаемых, готовы порой безжалостно свергать правительства целых стран, в то же время, что называется, за красивые глаза, охотно раздают налево и направо сотни миллионов долларов взамен на неприкрытую, лакейскую лесть. В этом нюансе – ключ к пониманию и оценке политики Российской империи на протяжении столетий. Дело в том, что Россия, как империя, в процессе присоединения колоний никогда не искала материальную выгоду. Она, по-видимому, была и остается единственной в мире метрополией, тратившей на свои колонии в разы больше, чем получала. И с упорством, достойным лучшего применения продолжает делать это до сих пор. Характерно, что сами русские этим фактом страшно гордятся, подчеркивая высокие мотивы и бескорыстность своих действий.

«Вот, англичане, французы, испанцы и все остальные высасывали из своих колоний последние соки, - любят повторять в дискуссиях убежденные русские державники. – А мы, русские – никогда!..» Но, думаю, одна из самых серьезных проблем России заключается в том, что её правители никогда даже не задумывались, насколько плох и деструктивен этот «духовный» императив. Всегда лучше, когда люди и страны руководствуются четкими и понятными мотивами. Когда все рационально, все подсчитано, все на трезвую голову, без каких-либо иллюзий, связанных с «миссией окультуривания диких народов». Зачем России Кавказ? Когда мотив ясен, всем понятно, что надо делать, как поступать и где искать компромиссы. Именно прагматизм, то есть, реальное, а не идеалистическое или сектантское представление об окружающей действительности, положил конец существованию европейских империй. Их лидеры и умные помощники просто подсчитали, что содержание колоний обходится дороже, чем получаемая от них прибыль. И прикрыли лавочку под названием «колониальная эпоха». Конечно, совсем без мессианизма не обходилось – в конце концов, во все времена людям хотелось выглядеть благороднее и лучше, чем они есть на самом деле, никому не хотелось признаваться, что все это – исключительно ради денег. Хотя мессианские попытки выглядели при этом очень уж неубедительно. Особенно, если учесть, что завоеватели и конкистадоры хоть и сделали для колоний немало полезного, изначально старались только для себя, родимых.

Железную дорогу в Киншасе они строили не для того, чтобы конголезцы могли навещать родственников, а чтобы удобнее было перевозить в Европу дорогостоящий каучук. Да и городская инфраструктура вовсе не для аборигенов создавалась, а чтобы колонистам было удобнее жить. То, что в конце концов все достижения цивилизации и технического прогресса остались в собственности освободившихся колоний – это побочный эффект, не более. С рациональными людьми иметь дело проще: знаешь, в чем они могут уступить, а в чем – ни шагу назад. Поскольку мотивы ясные и четкие. А вот как, скажите, иметь дело с людьми, которые не знают, чего хотят? На каком языке говорить с российским имперцем, который сам толком не может сформулировать, чего ему, в конце концов, надо? К примеру, что Россия потеряла на Северном Кавказе? Какие у нее там могут быть интересы? Если с практической точки зрения, то никаких. Наоборот, это огромная черная дыра, в которой исчезают астрономические суммы и которая не приносит даже минимальной выгоды. Говоря языком финансистов, это чистый пассив, от которого надо срочно и любыми способами избавляться. Любая европейская империя так и поступила бы: подсчитав актив-пассив и убедившись, что баланс не сходится, а убытки в разы превышают прибыль, она бы послала этот Северный Кавказ по известному адресу, предоставив коренному населению самим разбираться в своих проблемах. Любая, но только не Россия! Высокая миссия русского человека Спросите современных россиян, на кой им в XXI веке империя? И вы получите в ответ жуткую смесь из религиозного мессианства, безумных исторических параллелей и копанием в глубинах «загадочной русской души». Но гарантирую, что ни один русский не скажет, что империя нужна его стране ради нефти, газа или других полезных ископаемых. Такой ответ недостоин высокой миссии русского человека, призванного нести в мир свет и духовность. Как писал Морис Дрюон, «Негоже лилиям прясть!»

Кем призван и что это за «свет и духовность», тоже не очень понятно, но так глубоко никто не копает. Это провинциальный Наполеон мог утверждать, что истинно великому ничто не мало. Нынешние же российские имперцы на практике доказывают, что истинно великому ничто не много. То есть, все мало. На мой тезис о том, что Россия никогда и ничего не получала от своих колоний, мне могут возразить, что большая часть природных ресурсов этой страны находится в Сибири и на крайнем Севере, то есть, на присоединенных землях. Напомню, однако, что нефть и газ человечество стало использовать от силы лет сто, а вот присоединение этих, в то время бесполезных земель, имело место лет триста назад. Опора на эмоции, исторические сантименты и ощущение собственной избранности – это всегда очень плохо и крайне опасно. Вы можете просчитать и быть готовыми к действиям человека, который пришел на ваши земли ради денег и богатства. Но что вы будете делать с тем, у кого в голове – идеологическая каша и ни одного рационального аргумента? От эмоционального человека можно ожидать все, что угодно – сегодня он вас обожает и готов осыпать щедротами, а завтра уже ненавидит и обстреливает ракетами. Увы, наиболее опасными в повседневной жизни являются люди эмоционально неустойчивые, увлеченно копающиеся в своих мыслях. Пляс на крови Я это к тому, что развязанная Россией война в Украине логике нормального человека неподвластна! Она на сто процентов контрпродуктивна, уничтожает Россию идеологически и наносит ей гигантский и, вероятно, непоправимый экономический ущерб. Любая другая империя – а их на политической карте мира все еще немало, даже планировать бы её не стала. Да и что тут, собственно, планировать? Гигантские издержки и ноль выгоды. Но это с практической точки зрения. А вот с российской все строго наоборот: эта страна готова терпеть лишения, готова бесстрастно реагировать на десятки тысяч погибших солдат, готова терять экономику, остаться без промышленности, наблюдать за оттоком самой продвинутой и перспективной части населения… Ради чего? Какая цель может все это оправдать?