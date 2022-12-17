Как знаменитый Арцрун Ованнисян «вернул» Армении Зангилан

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:59

Получил огласку еще один любопытный эпизод, связанный с главным героем анекдотов времен 44-дневной войны, бывшим пресс-секретарем Министерства обороны Армении Арцруном Ованнисяном, который был допрошен следственными органами в рамках дознания о случаях дезертирства и других эпизодов в армянской армии. Армянский адвокат Ваан Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что, разбирая материалы следствия, натолкнулся на протокол допроса экс-представителя оборонного ведомства, в ходе которого следователь спросил Ованнисяна о причинах его публичного заявления, сделанного 22 октября 2020 года.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 октября 2020 года подразделения азербайджанской армии стремительным броском освободили Зангилан, водрузили знамя Азербайджана над зданием местной школы и распространили в социальных сетях фотографии освобожденного города. Спустя сутки, 21 октября, подразделения армянской армии получили приказ вернуть Зангилан, однако их контрнаступление захлебнулось: атака была отбита, а порядка сорока армянских солдат, попавших в окружение, были либо убиты, либо взяты в плен. Тем не менее, на следующий день, 22 октября, Арцрун Ованнисян, в интервью информационной программе «Айлур», бодро заявил, что «наши уничтожили азербайджанцев в Зангилане», а кадры здания школы с флагом Азербайджана «были фальшивыми».