Как знаменитый Арцрун Ованнисян «вернул» Армении Зангилан
Получил огласку еще один любопытный эпизод, связанный с главным героем анекдотов времен 44-дневной войны, бывшим пресс-секретарем Министерства обороны Армении Арцруном Ованнисяном, который был допрошен следственными органами в рамках дознания о случаях дезертирства и других эпизодов в армянской армии.
Армянский адвокат Ваан Ованнисян написал на своей странице в Facebook, что, разбирая материалы следствия, натолкнулся на протокол допроса экс-представителя оборонного ведомства, в ходе которого следователь спросил Ованнисяна о причинах его публичного заявления, сделанного 22 октября 2020 года.
Напомним, что в ночь с 19 на 20 октября 2020 года подразделения азербайджанской армии стремительным броском освободили Зангилан, водрузили знамя Азербайджана над зданием местной школы и распространили в социальных сетях фотографии освобожденного города.
Спустя сутки, 21 октября, подразделения армянской армии получили приказ вернуть Зангилан, однако их контрнаступление захлебнулось: атака была отбита, а порядка сорока армянских солдат, попавших в окружение, были либо убиты, либо взяты в плен.
Тем не менее, на следующий день, 22 октября, Арцрун Ованнисян, в интервью информационной программе «Айлур», бодро заявил, что «наши уничтожили азербайджанцев в Зангилане», а кадры здания школы с флагом Азербайджана «были фальшивыми».
Отвечая на вопрос следователя, зачем надо было так беспардонно лгать, Ованнисян, оправдываясь, сказал, что «совершил ошибку».
«Понимаете, 21 октября Зангилан уже был потерян, над городом развевался флаг Азербайджана, действия нашей армии провалились, а 40 человек погибли или попали в плен, - написал адвокат Ваан Ованнисян. – А Арцрун говорил нам: «Не верьте, это все азербайджанская пропаганда, мы одержали беспрецедентную победу!..» А потом на допросе у следователя признается, что он, видите ли, «совершил ошибку». Сорок четыре дня нас кормили этой ложью, а мы, как слепые, всему верили. Что же касается вопроса, есть ли в действиях Арцруна Ованнисяна состав преступления, государственной измены, то его обсуждение еще предстоит».