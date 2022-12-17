Бельгийцам порекомендовали покинуть Иран

В Министерстве иностранных дел Бельгии призвали своих граждан, включая лиц с двойным гражданством, покинуть Иран и воздержаться от необязательных поездок в эту страну.

В ведомстве подчеркнули, что граждане Бельгии в Иране подвергаются повышенному риску задержания и необоснованного осуждения.

«Этот риск распространяется даже на лиц, находящихся в Иране с туристическими целями», - говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что в случае ареста «соблюдение их прав человека не может быть гарантировано».

МИД предупредил, что посольство королевства в Иране «обладает крайне ограниченными возможностями по обеспечению консульской поддержки».