Полиция начала разгонять и задерживать болельщиков на Елисейских Полях во Франции после поражения национальной сборной на ЧМ-2022 в Катаре, сообщают зарубежные СМИ.

На воскресенье, 18 декабря, количество мобилизованных по стране жандармов и полицейских выросло до 14 тысяч. Елисейские Поля в Париже сделали полностью переходными.

Ранее сообщалось, что сборная Франции уступила команде Аргентины в финале Чемпионата мира по футболу в Катаре, сложив с себя полномочия действующих обладателей титула.