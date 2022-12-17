Армия Беларуси находится в постоянной боеготовности

Вооруженные силы Беларуси постоянно находятся в состоянии боевой готовности из-за угрозы со стороны западных стран, заявил госсекретарь Совета безопасности республики генерал Александр Вольфович, которого цитируют местные СМИ.

«Польша «мягкой силой» захватывает Украину, количество учений, плановых и внеплановых, не может не вызывать опасения. Исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны, держим в постоянной готовности, в тонусе наши соединения и воинские части вооруженных сил», - сказал Вольфович.

Он также заявил об «угрозе со стороны флотов западных стран, корабли которых курсируют в Черном и Средиземном морях и способны держать под прицелом западные области России и всю территорию Беларуси».