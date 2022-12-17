Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка рассказала, что старается не обсуждать с ним дома политику, но иногда «задает какие-то вопросы».

«Ну, он мне пытается что-то объяснить, рассказать. Или я начитаюсь в телеграмах всех этих новостей, и спрашиваю. Он мне говорил не читать это», - поделилась она.

Навка также сообщила, что ни разу за последний год не видела Пескова подавленным или испуганным: «Испуганным точно нет, но мы все люди, периодически устаем, напряжение страшное на работе. Непростое время», - сказала она.