Беспроигрышная игра Эрдогана с Алиевым наша аналитика

Александр Караваев, автор haqqin.az

В начале 2023 года новая рабочая группа, сформированная правительствами Азербайджана, Туркменистана и Турции для анализа перспектив сотрудничества в области поставок туркменского природного газа, должна дать свое заключение о технических и экономических перспективах строительства Транскаспийского газопровода.

Решительный шаг на пути становления Транскаспийской магистрали

Собственно, этот вопрос являлся ключевым в повестке дня на трёхстороннем саммите Азербайджана, Турции и Туркмении в Ашхабаде. Подписанный главами министерств энергетики трёх стран меморандум можно считать более решительным шагом в плане строительства транскаспийской газовой магистрали. Тем не менее, сейчас основной вопрос заключается даже не в техническом исследовании и оценке затрат, а в возможности потребителей оплатить этот газ по новым тарифам.

Предыдущие попытки стран наладить сотрудничество по газу не приводили к успеху отчасти из-за противодействия Газпрома в 2000-х и в начале 2010-х (отголоски этого сопротивления и по сей день слышны в высказываниях ряда высокопоставленных чиновников из РФ); отчасти – по чисто экономическим причинам. Среди последних – отсутствие серьезной заинтересованности со стороны возможного пула западных инвесторов, а также конструкционные отличия уже задействованных на Каспии морских проектов. Со второй половины 2010-х годов главное препятствие строительству Транскаспийского газопровода создает Китай. Дело в том, что КНР успела выкупить большую часть добываемого в Туркменистане газа на несколько лет вперед.

Проект невыгоден Китаю, который успел выкупить большую часть туркменского газа на годы вперед

Тем не менее, сейчас ситуация вокруг этого проекта стала более динамичной. Причин тому несколько:

Во-первых, очевидно сползание Евросоюза в состояние длительного дефицита энергоресурсов, несмотря на победные заявления Брюсселя о развитии возобновляемой электрогенерации.

Кстати, в этой сфере Азербайджану и Каспию отведена достаточно большая роль. Дело в том, что в 2023 году страны ЕС, по причине отказа от прямых поставок российского трубопроводного газа, могут столкнуться с дефицитом голубого топлива в объеме 27 млрд кубометров, а дополнительные инвестиции для его компенсации оцениваются в 100 млрд евро (по данным Международного энергетического агентства, приведенным в его последнем отчете "Как избежать дефицита газа в ЕС в 2023 году"). Следовательно, одно из перспективных решений этой проблемы состоит в расширении Южнокавказского газопровода, составляющего основу магистралей TAP и TANAP. При этом возможное наличие в азербайджанской экспортной трубе туркменского газа будет только приветствоваться. Что интересно, даже наличие российского газа в азербайджанских поставках, как успели заявить чиновники ряда национальных правительств ЕС, не будет рассматриваться нелегитимным обходом санкций с точки зрения европейской бюрократии.

Есть свои планы и у европейской бюрократии

Таким образом, магистральная газовая инфраструктура азербайджанского экспорта с туркменским и российским газом может стать полноценным субъектом нового газового хаба, формируемого Турцией и Россией. Учитывая, что переговоры между Москвой и Анкарой по этому вопросу постепенно продвигаются в положительном ключе, нельзя исключить, что Москва согласится аккумулировать в турецком хабе также и туркменский газ при условии, что его объемы не будут значительными. К такому выводу можно прийти на основании публикаций, посвященных техническим характеристикам транскаспийской магистрали.

Во-вторых, нужно учитывать новую роль Турции в современном мире – она не просто активна, а исключительна в плане геополитической значимости. Конечно, Путин будет стремиться сохранить Эрдогана в своих союзниках. С этой целью он соглашается на возобновление ряда энергетических проектов, которые ранее были отложены (например, строительство второй АЭС); соглашается он и на ещё большую роль Анкары в вопросах газового экспорта, чем это можно было предполагать даже после запуска "Турецких потоков".

Понятно, что Турция заинтересована в расширении газового хаба на своей территории. В начале 2023 года президент Туркменистана планирует совершить официальный визит в Турцию. К этому времени будет готов результат межведомственной комиссии. Интересно, что после саммита в Ашхабаде турецкий лидер привлек внимание своим заявлением о необходимости строительства нового магистрального газопровода на каспийских берегах. Эрдоган заявил:

"TANAP загружен – 32 млрд кубометров. Схожая ситуация с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) – по нему прокачивается 6 млрд кубометров. Поэтому коллеги обсудят необходимость строительства нового газопровода и уже по итогам диалога предпримут нужные шаги. В Авазе мы обсудили вопрос на уровне президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. Теперь черед за обсуждениями технической базы и финансовых рамок, что позволит в будущем предпринять новые решения..."

Путину без Эрдогана никак

Есть ещё один нюанс, связанный с интересами Турции. Несмотря на относительно дешевый российский газ, общее повышение мировых цен на энергоресурсы привело к тому, что испытывающая серьезные трудности турецкая экономика перестала справляться с их оплатой. По данным, ранее озвученным Эрдоганом, в 2021 году энергоресурсы, поставляемые в Турцию, стоили $50 млрд, а в 2022 году – уже более $100 млрд.; при этом год ещё не завершился.

Между тем в июне 2023 года в Турции пройдут очередные президентские выборы. Фон для них складывается непростой. Уровень жизни упал из-за рекордной инфляции, превысившей 80%, и безбрежной волатильности национальной валюты. Есть сомнения у части избирателей и в отношении внешнеполитического курса Эрдогана. Иными словами, турецкому лидеру необходимы реальные макроэкономические достижения в наступающем году.

Что касается Азербайджана, то, судя по высказываниям Ильхама Алиева, его позиция кардинально не изменилась с 2010-х: если это будет выгодно Туркмении и экономически оправдано в целом, то Азербайджан к данному проекту присоединится.

Но на сегодняшний день условий для строительства "соединительных участков" или объемной магистрали от туркменских месторождений к азербайджанским приемным терминалам пока что нет. Их нужно подготовить, рассчитать схемы, расходы, а также провести соответствующую политическую работу. А после этого, с учетом создания турецкого хаба, возможно, что и Путину станет интересно по-новому взглянуть на необходимость строительства Транскаспийского газопровода…