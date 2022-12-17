Александр Караваев, автор haqqin.az 02:27

В начале 2023 года новая рабочая группа, сформированная правительствами Азербайджана, Туркменистана и Турции для анализа перспектив сотрудничества в области поставок туркменского природного газа, должна дать свое заключение о технических и экономических перспективах строительства Транскаспийского газопровода.

Собственно, этот вопрос являлся ключевым в повестке дня на трёхстороннем саммите Азербайджана, Турции и Туркмении в Ашхабаде. Подписанный главами министерств энергетики трёх стран меморандум можно считать более решительным шагом в плане строительства транскаспийской газовой магистрали. Тем не менее, сейчас основной вопрос заключается даже не в техническом исследовании и оценке затрат, а в возможности потребителей оплатить этот газ по новым тарифам. Предыдущие попытки стран наладить сотрудничество по газу не приводили к успеху отчасти из-за противодействия Газпрома в 2000-х и в начале 2010-х (отголоски этого сопротивления и по сей день слышны в высказываниях ряда высокопоставленных чиновников из РФ); отчасти – по чисто экономическим причинам. Среди последних – отсутствие серьезной заинтересованности со стороны возможного пула западных инвесторов, а также конструкционные отличия уже задействованных на Каспии морских проектов. Со второй половины 2010-х годов главное препятствие строительству Транскаспийского газопровода создает Китай. Дело в том, что КНР успела выкупить большую часть добываемого в Туркменистане газа на несколько лет вперед.

Тем не менее, сейчас ситуация вокруг этого проекта стала более динамичной. Причин тому несколько: Во-первых, очевидно сползание Евросоюза в состояние длительного дефицита энергоресурсов, несмотря на победные заявления Брюсселя о развитии возобновляемой электрогенерации. Кстати, в этой сфере Азербайджану и Каспию отведена достаточно большая роль. Дело в том, что в 2023 году страны ЕС, по причине отказа от прямых поставок российского трубопроводного газа, могут столкнуться с дефицитом голубого топлива в объеме 27 млрд кубометров, а дополнительные инвестиции для его компенсации оцениваются в 100 млрд евро (по данным Международного энергетического агентства, приведенным в его последнем отчете "Как избежать дефицита газа в ЕС в 2023 году"). Следовательно, одно из перспективных решений этой проблемы состоит в расширении Южнокавказского газопровода, составляющего основу магистралей TAP и TANAP. При этом возможное наличие в азербайджанской экспортной трубе туркменского газа будет только приветствоваться. Что интересно, даже наличие российского газа в азербайджанских поставках, как успели заявить чиновники ряда национальных правительств ЕС, не будет рассматриваться нелегитимным обходом санкций с точки зрения европейской бюрократии.

Таким образом, магистральная газовая инфраструктура азербайджанского экспорта с туркменским и российским газом может стать полноценным субъектом нового газового хаба, формируемого Турцией и Россией. Учитывая, что переговоры между Москвой и Анкарой по этому вопросу постепенно продвигаются в положительном ключе, нельзя исключить, что Москва согласится аккумулировать в турецком хабе также и туркменский газ при условии, что его объемы не будут значительными. К такому выводу можно прийти на основании публикаций, посвященных техническим характеристикам транскаспийской магистрали. Во-вторых, нужно учитывать новую роль Турции в современном мире – она не просто активна, а исключительна в плане геополитической значимости. Конечно, Путин будет стремиться сохранить Эрдогана в своих союзниках. С этой целью он соглашается на возобновление ряда энергетических проектов, которые ранее были отложены (например, строительство второй АЭС); соглашается он и на ещё большую роль Анкары в вопросах газового экспорта, чем это можно было предполагать даже после запуска "Турецких потоков". Понятно, что Турция заинтересована в расширении газового хаба на своей территории. В начале 2023 года президент Туркменистана планирует совершить официальный визит в Турцию. К этому времени будет готов результат межведомственной комиссии. Интересно, что после саммита в Ашхабаде турецкий лидер привлек внимание своим заявлением о необходимости строительства нового магистрального газопровода на каспийских берегах. Эрдоган заявил: "TANAP загружен – 32 млрд кубометров. Схожая ситуация с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) – по нему прокачивается 6 млрд кубометров. Поэтому коллеги обсудят необходимость строительства нового газопровода и уже по итогам диалога предпримут нужные шаги. В Авазе мы обсудили вопрос на уровне президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана. Теперь черед за обсуждениями технической базы и финансовых рамок, что позволит в будущем предпринять новые решения..."