На территории Хатаинского района Баку задержан подозреваемый в убийстве одного и ранении двоих человек, сообщили в Генпрокуратуре.

Предварительным расследованием установлено, что Фарид Ахмедли (2005 г.р.) нанес ножевые ранения своему сверстнику Орхану Гусейнову во время ссоры, произошедшей в поселке НЗС. Далее Ахмедли нанес колото-резаные раны Халиду Набиеву и Немату Гасанову, которые пытались его остановить.

Несмотря на оказанное медицинское вмешательство, Немат Гасанов скончался в больнице, куда был госпитализирован.