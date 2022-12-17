Массовая драка в Баку: есть убитый обновлено 10:47
На территории Хатаинского района Баку задержан подозреваемый в убийстве одного и ранении двоих человек, сообщили в Генпрокуратуре.
Предварительным расследованием установлено, что Фарид Ахмедли (2005 г.р.) нанес ножевые ранения своему сверстнику Орхану Гусейнову во время ссоры, произошедшей в поселке НЗС. Далее Ахмедли нанес колото-резаные раны Халиду Набиеву и Немату Гасанову, которые пытались его остановить.
Несмотря на оказанное медицинское вмешательство, Немат Гасанов скончался в больнице, куда был госпитализирован.
* * * 09:19
Накануне в Баку произошла массовая драка, которая привела к гибели человека.
Согласно сообщению Генпрокуратуры, в Хатаинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 18 декабря приблизительно в 23:00 на территории района был убит Немат Гасанов (2004 г.р.), еще двое получили ранения различной степени тяжести. В прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Проводятся мероприятия по выявлению и привлечению к следствию лица, совершившего преступление.