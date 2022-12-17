Россия атаковала Киев иранскими дронами

В ночь на 19 декабря в Киеве прозвучали взрывы. Россия снова атаковала украинскую столицу дронами-камикадзе. Взрывы подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на месте работают все службы. Также он сообщил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко утром в понедельник объявил, что украинскую столицу атаковали более 20 иранских беспилотников «Шахед», около 15 из них были сбиты.

«Столица выдержала несколько волн атак иранских «Шахедов»... К сожалению, есть попадания в объект критически важной инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - цитирует Сергея Попко телеграм-канал столичной военной администрации.