Катар предупредил Евросоюз

Катар отверг обвинения по делу о коррупции в Европарламенте. Об этом пишет Agence France-Presse.

Власти страны назвали дискриминационными планы Европарламента приостановить доступ Дохи к комплексу парламента до конца разбирательства. Катар предупредил, что впоследствии это может негативно повлиять на диалог по поставкам газа в Евросоюз, говорится в заявлении катарского дипломата, чье имя не раскрывается.

Катар в своем заявлении отметил, что является «важным поставщиком СПГ в Бельгию», где проводится расследование. Кроме того, власти страны осудили «выборочное осуждение», поскольку в расследовании о коррупции фигурирует не только Доха.

Ранее полиция провела обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира-2022 в Катаре. «В ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными», - говорилось в заявлении правоохранительных органов. Средства принадлежат депутату от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери, задержанным 9 декабря.