Египет открыл крупное месторождение газа в Средиземном море
Египет обнаружил крупное месторождение газа в блоке Наргис в восточном Средиземноморье. Об этом заявил министр нефти Тарек Эль Молла, сообщает Reuters.
По словам министра, идет оценка для определения запасов месторождения. Согласно веб-сайту Chevron, Наргис является одним из четырех морских геологоразведочных блоков, в которых Chevron владеет операционными интересами в Египте вместе с Tharwa Petroleum Co.
Размер новой скважины составил 3,5 триллиона кубических футов газа. Египетские официальные лица отказались подтвердить детали находки.