Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

С вечера 19 декабря до утра 21 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове погодные условия резко изменятся, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, в некоторых частях полуострова - до 30-33 м/с, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

20 декабря ожидаются осадки, температура воздуха ночью и днем составит 2-5° тепла.

19-21 декабря в северных и западных районах ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами - до 25-30 м/с.

Температура воздуха в горных и предгорных районах ночью составит 10-15° мороза, днем 3-8° мороза, а в низменных районах ночью около 0°, на дорогах гололед.