При взаимодействии инженерных войск с другими госструктурами в течение этого года в направлении Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов было проложено в общей сложности более 334 км новых путей снабжения для обеспечения деятельности подразделений в районах со сложным рельефом, в том числе в труднопроходимых местностях, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Кроме того, в ноябре и декабре 2022 года частями и подразделениями инженерных войск в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и боевой техники в направлении Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов было очищено от снежного покрова в общей сложности 2564 км дорог», - отметили в оборонном ведомстве.

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.