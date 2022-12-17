Сотни километров новых дорог проложено на освобожденных территориях Азербайджана видео
Продолжаются инженерные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
При взаимодействии инженерных войск с другими госструктурами в течение этого года в направлении Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов было проложено в общей сложности более 334 км новых путей снабжения для обеспечения деятельности подразделений в районах со сложным рельефом, в том числе в труднопроходимых местностях, сообщили в Минобороны Азербайджана.
«Кроме того, в ноябре и декабре 2022 года частями и подразделениями инженерных войск в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и боевой техники в направлении Кельбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов было очищено от снежного покрова в общей сложности 2564 км дорог», - отметили в оборонном ведомстве.
На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.