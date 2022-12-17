В Белом доме готовятся к замедлению помощи Украине

По словам Лемира, в настоящее время чиновники ведут консультации с представителями Республиканской партии, которая получила контроль над Палатой представителей. Он отмечает, что в партии нет единства относительно предоставления помощи Киеву. В Белом доме считают, что Европа также столкнется с трудностями в вопросе поддержки Украины из-за энергетического кризиса, опасений рецессии и наплыва украинских беженцев.

Конгресс США рассматривает замедление помощи, предоставляемой Украине. Об этом сообщает обозреватель Politico Джонатан Лемир со ссылкой на американских чиновников, пишут российские СМИ.

В статье Politico говорится, что помощники Белого дома в личных беседах в течение нескольких месяцев предупреждали, что в какой-то момент «финансирование войны» со стороны Конгресса замедлится по мере того, как о конфликте будут все меньше и меньше упоминать в СМИ.

Источники издания сообщили, что администрация президента США Джо Байдена добивается того, чтобы Украина получила необходимую помощь на период зимы с учетом проблем со светом и теплом.

По информации Politico, представители Минобороны США также вели переговоры с республиканцами относительно предоставления помощи Киеву.