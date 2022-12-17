Экс-глава Совмина СССР назвал способ воссоздать Советский Союз

Бывший глава Совета министров СССР, член Совета Федерации РФ Николай Рыжков посоветовал воссоздать Советский Союз по принципу Европейского союза. Об этом Рыжков рассказал российским СМИ.

По его словам, не стоит копировать то государство, которое существовало до 1991 года, но можно сделать это «близко к европейскому объединению, где есть основа - Евросоюз и его органы».

«По принципу ЕС, я думаю, могло бы быть снова создано объединение государств на постсоветском пространстве на новых условиях», - считает Рыжков.

Рыжков был председателем Совмина СССР с 1985 по 14 января 1991 года.