Греция и Турция провели тайные переговоры

В Брюсселе в офисе делегации Германии в Европейском союзе состоялась тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура и представителя президента Турции Ибрагима Калына, пишут греческие СМИ.

По имеющейся информации, диалог прошел в условиях строжайшей секретности. В нем приняли участие дипломатический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и бывший посол Германии в Афинах.

Стороны изучали намерения возобновить двусторонние отношения.

«Переговоры проходили с открытой повесткой дня без каких-либо предварительных условий, чтобы каждая сторона могла изучить намерения другой возобновить двусторонние отношения», - отмечается в информации.