Греция и Турция провели тайные переговоры
В Брюсселе в офисе делегации Германии в Европейском союзе состоялась тайная встреча директора дипломатического офиса премьер-министра Греции Анны-Марии Бура и представителя президента Турции Ибрагима Калына, пишут греческие СМИ.
По имеющейся информации, диалог прошел в условиях строжайшей секретности. В нем приняли участие дипломатический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и бывший посол Германии в Афинах.
Стороны изучали намерения возобновить двусторонние отношения.
«Переговоры проходили с открытой повесткой дня без каких-либо предварительных условий, чтобы каждая сторона могла изучить намерения другой возобновить двусторонние отношения», - отмечается в информации.