Эльдар Азизов о политическом гении Алиевых: «Впервые мусульманской стране удалось освободить свои земли»

Тамилла Алиева, собкор 11:13

В Исполнительной власти города Баку состоялась презентация очередной книги из серии «Гейдар Алиев и история Азербайджана». В роли организатора мероприятия выступила Исполнительная власть столицы при непосредственном участии Управления образования города. Вновь среди школьников были проведены традиционные научно-практические конференции на тему «Гейдар Алиев и история Азербайджана».

Как сообщает haqqin.az, новый конкурс был приурочен к презентации книги, состоящей из предыдущих работ: «Г.Алиев и история Азербайджана. Юные таланты представили свои новые рефераты об истории страны: начиная с древней истории, включая и новейшую историю Азербайджана. Участники почтили память Гейдара Алиева и шехидов, павших за свободу и целостность страны. Затем был представлен видеоролик, посвященный роли общенационального лидера в создании азербайджанского государства и победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.

«Каждый раз, когда мы совершаем экскурс в историю Азербайджана, мы все яснее осознаем феномен гениальности Гейдара и Ильхама Алиевых. В истории Азербайджана, безусловно, множество выдающихся личностей, но Гейдар Алиев и Ильхам Алиев занимают особое место в роли основателей независимого и суверенного государства. Азербайджан - светское государство, однако является частью исламского мира и, если обратиться к всемирной истории, впервые за 200 лет мусульманам удалось вернуть свои земли. Это сделал именно Азербайджан», - заявил в своем приветственном слове глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.