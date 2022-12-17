Встреча Путина с Лукашенко: в ISW назвали возможные цели

На понедельник, 19 декабря, запланирована встреча между президентами РФ и Беларуси - Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Американские аналитики заявили, что очередная встреча Путина с Лукашенко, вероятно, является частью усилий россиян, направленных на создание информационных условий для нового этапа войны против Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев, комментируя предстоящую встречу Путина и Лукашенко, отметил, что украинское правительство считает, что Путин обсудит более широкое участие белорусских сил в дальнейшей российской агрессии против Украины, что соответствует прогнозу ISW относительно встречи.

Кроме этого, встреча Путина с российским командованием, визит министра обороны Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны, также все это может предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы.

Аналитики отмечают, что способность российских вооруженных сил, даже усиленных элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев остается под вопросом. В Институте добавили, что личный состав, который Россия формирует из мобилизованных резервистов и осенних призывников, не будет достаточно подготовлен для проведения быстрого и эффективного наступательного маневра. При этом там отметили, что Путин тем не менее может отдать приказ о возобновлении крупномасштабных наступательных операций этой зимой, но важно не переоценивать вероятные возможности российских или объединенных российско-белорусских сил для их успешного проведения.