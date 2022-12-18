В частности, аферистка взяла у своего знакомого Эмиля Асадова 3 300 манатов, чтобы «решить вопрос» с судьями Низаминского районного суда и Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльнуром Нуриевым и Рамеллой Аллахвердиевой.

На суде Севиндж Султанова, признавшая себя виновной по всем предъявленным ей обвинениям, раскрыла некоторые эпизоды своей преступной деятельности.

Как сообщает корреспондент haqqin.az со ссылкой на материалы дела, свою «деятельность» Султанова вела с ноября 2017 года по март 2022 года, предлагая своим «клиентам» устройство на работу в СГБ, вынесение нужного судебного решения или приобретение льготного жилья.

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу 51-летней Севиндж Султановой, представлявшейся своим жертвам старшим офицером Главного управления по борьбе с торговлей людьми и Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.

Понятно, что ничего «решать» Султанова не собиралась, а, выманив деньги у своих жертв, оставляла их себе. Более того, мошенница взяла у того же Асадова дополнительно 1 500 манатов, обещая решить вопрос в Управлении полиции Низаминского района. А чтобы рассеять сомнения своего «клиента», проехалась с ним до здания управления и вошла в него на пару минут.

Позже по той же схеме Султанова взяла у доверчивого Асадова еще 2 500 манатов, обещая в этот раз «решить вопрос» в прокуратуре Низаминского района.

Когда же суд в итоге вынес решение, которое не устроило Асадова, он понял, что его обманули и потребовал вернуть деньги. Но Султанова, проявляя чудеса изобретательности, под разными предлогами тянула время. Когда же потерявший терпение мужчина потребовал от мошенницы предъявить служебное удостоверение, Султанова ответила, что не имеет на это права из-за «секретности работы».

Выжав все возможное из Асадова, аферистка переключилась на отца Ламии Бахшалиевой, пообещав ему за 8 000 манатов «устроить» его дочь в колл-центр МВД. Правда, в этом случае Султанова проявила «благородство», вернув спустя некоторое время Бахшалиевой деньги, взамен предложив трудоустроить ее в СГБ, но уже по более «выгодной» цене – за 4 500 манатов. На что последняя согласилась.

Свою следующую жертву Эльвину Джахангирову Султанова «кинула» на такую же сумму, обещая женщине помочь с приобретением льготного жилья. После чего схожим образом была обманута Самира Азадова.

У водителя такси Габиля Асадова Султанова выманила 2 500 манатов, пообещав помочь с жильем, однако позже под давлением мужчины деньги частями вернула.

Мошенница также вернула деньги мужчине по имени Парвиз, с которым познакомилась в Facebook. Его она обещала устроить за 750 манатов в Госкомитет по правам беженцев и вынужденных переселенцев. Свои деньги смог вернуть и другой знакомый Султановой, Хикмет, выложивший 2 000 манатов за получение льготного жилья.

Обвиняемая призналась в суде, что никаких знакомых в силовых структурах у нее никогда не было и даже при большом желании она не смогла бы «решать» подобные вопросы.

Решением суда Севиндж Султанова была приговорена к пяти годам лишения свободы.