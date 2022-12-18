Когда Россия решит вопрос в Украине, а до лета он будет решен, вооруженные силы России развяжут себе руки и после этого разберутся с Азербайджаном. Такое заявление сделал заместитель президента Академии ракетных и артиллерийских наук РФ Константин Сивков.

«Когда мы решим вопрос с 1000-километровым фронтом, мы разберемся и решим вопрос с Азербайджаном. Пока Россия работает с Азербайджаном по дипломатическим каналам. И то, что азербайджанские лидеры создают для России серьезные проблемы, действуя с подачи Турции и США, российское руководство и Россия этого не забудет», - пригрозил Сивков.