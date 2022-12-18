Названа сумма, потраченная на восстановление освобожденных территорий

В 2021-2022 годах Азербайджан направил на восстановление освобожденных территорий свыше $4 млрд. Об этом министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил на проходящем в Баку 7-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Саудовская Аравия.

По его словам, Фонд развития Саудовской Аравии может принять участие в проектах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий.

«Кроме того, интерес к таким проектам могут проявить и компании Саудовской Аравии», - отметил С.Шарифов.

Глава Минфина также подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества с Саудовской Аравией.