Медучреждения Азербайджана пополнятся новыми врачами

Согласно сообщению пресс-службы министерства, назначение осуществлено Комиссией по кадровым вопросам Министерства здравоохранения в соответствии с «Правилами направления на работу врачей-специалистов, прошедших резидентуру», утвержденными Решением №39 Коллегии Министерства здравоохранения Азербайджана от 13 октября 2014 года.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось назначение и направление на рабочие места врачей-специалистов, успешно прошедших обучение в резидентуре и итоговую аттестацию в ноябре 2022 года.

Назначение врачей-специалистов проводилось с учетом их семейного положения, места постоянного проживания, рекомендации клинической базы о направлении на работу и показателей успешности обучения (результатов итоговой аттестации). В приеме приняли участие 214 врачей-специалистов, прошедших резидентуру на основе государственного заказа. Врачам-специалистам были предложены свободные вакансии в государственных медицинских учреждениях, в том числе в учреждениях Министерства здравоохранения и TƏBİB.

Некоторые врачи-специалисты изъявили желание работать в региональных медучреждениях. Однако большинство из них сделали выбор в пользу вакантных должностей в медицинских учреждениях Баку, в том числе в «Ени клиника», Центральной больнице нефтяников, Научно-хирургическом центре имени акад. М.Топчибашева, Центре аналитической экспертизы, Национальном центре онкологии, Центральной клинике, Научно-исследовательском институте (НИИ) медицинской профилактики имени А.Ахундова, НИИ легочных заболеваний, Республиканской нейрохирургической больнице, Республиканской клинической больнице имени акад. М.Миркасимова, Республиканской детской клинической больнице, НИИ травматологии и ортопедии, Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, Республиканском центре по борьбе со СПИДом и в других медицинских центрах столицы. Затем представленные врачами-специалистами документы на вакантные места направлены в вышеуказанные медицинские учреждения.

В Минздрав Нахчыванской Автономной Республики направлен запрос относительно предоставления направлений на рабочие места врачей-специалистов, проживающих в Автономной Республике.

В соответствии с законодательством врачи-специалисты, принятые на работу по направлению, должны продолжать свою трудовую деятельность в данном медицинском учреждении в течение трех лет. Со следующего учебного года процедуру приема и оформления документов планируется осуществлять в электронном виде. В связи с этим Министерством здравоохранения разработан проект нормативного документа, который будет применяться после его утверждения.