Узбекистан начал поставки товаров в Европу через Азербайджан
Узбекистан начал поставлять товары в Европу через Каспийское и Черное моря, сообщил в своем твиттере пресс-секретарь Общественного Фонда поддержки и развития национальных средств массовой информации Узбекистана Хикматилла Убайдуллаев.
Состав отправился 16 декабря из Сергели. Ему предстоит преодолеть более 4000 км по маршруту Узбекистан — Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Болгария/Европа.
В организации грузоперевозки участвовали партнеры из трех стран: ОАО ТЛЦТ (Туркменистан), ADY Container LLC (Азербайджан) и GR Logistics and Terminals (Грузия).